EKPSS nitelik kodları nedir, ne demektir? 1101, 1103, 3001, 6225 EKPSS nitelik kodu ne anlama geliyor?

1101 NİTELİK KODU NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

1101 nitelik kodu ile sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek, kadın adaylar ise kendilerine uygun olan kodun karşısındaki kadrolara başvuruda bulunabilecek. 1101 nitelik kodu açıklaması "Cinsiyeti Erkek Olmak" olarak belirtilmiştir. Yani bu kod olan kadrolara sadece erkek adaylar başvuru yapabilir. Başvurularınızı gerçekleştirirken nitelik kodlarına dikkat etmeniz çok önemlidir.

3001 NİTELİK KODU NEDİR?

Merkezi atama yöntemiyle alım yapan Belediyeler, İl Özel İdareleri, üniversiteler vs. kurumlar ön lisans mezunu programlarından mezun olan adaylar arasından zabıta, itfaiye eri, ambar memuru, bilgisayar işletmeni gibi kadrolarda alım yapıyor. En fazla ön lisans mezunu alımı yapılan kadrolarla birlikte tekniker, orman muhafaza memuru, hareket memuru ve ARFF memuru gibi kurum ve kuruluşların personel alımlarında 3001 nitelik kodu ile alım yapılmaktadır.

6225 NİTELİK KODU NEDİR?

ÖSYM tarafından açıklanan KPSS başvuru kılavuzunda 6225 nitelik kodu ile bilgisayar sertifikası şartı bulunmaktadır. 6225 nitelik kodu uzun yıllar boyunca bilgisayar bölümü mezunlarının büyük tepkisini almış ve bilgisayar bölümlerinden mezun olanların bu düzenleme yüzünden iş olanaklarının kısıtlandığı iddia edilmiştir. Uzun zaman sonunda bilgisayar sertifikası şartını içeren 6225 özel şart konusunda değişikliğe gidildi.

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