FLAŞ! Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim hangi tarihte bitecek? 2021 Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlıyor mu?

Ülke genelinde milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için uzaktan eğitim devam ediyor. Okullarda birinci dönemin bitmesine ise çok az bir süre kaldı. MEB takvimine göre, okullarda birinci dönem 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Bu noktada, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Zira, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, vakaların belli bir sayının altına düşmesi durumunda kısıtlamaların tedbirli olarak kaldırılabileceği mesajı verildi. Hâl böyle olunca, okulların açılacağı tarih de öğrenilmeye çalışılıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlıyor mu? Detaylar şu şekilde;
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre okullar 22 Ocak Cuma gününe kadar yüz yüze eğitime geçmeyecek.
25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
TOPLUM BİLİMLERİ KURULU ÜYESİ AÇIKLAMA YAPTI
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan ''Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt geldi. Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.