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Gönül gözü ile müzik eğitimi

Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
Gönül gözü ile müzik eğitimi
DÜZCE'DE doğuştan görme engeline rağmen yaşama sevinci ve azmi sayesinde hayalini kurduğu müzik öğretmenliğini geçen yıl yapmaya başlayan Ahizer Özbek, öğrencilerine "gönül gözü" ile müzik sevgisi aşılıyor. Erken doğuma bağlı sağlık sorunları nedeniyle görme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Ahizer Özbek, çocukluğundan bu yana tutkunu olduğu müzikten hiç kopmadı. Ön yargılara rağmen müzik öğretmenliği hayali için çok çalışan Özbek, Düzce Üniversitesi (DÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Anasanat Dalı bölümünü kazandı. Özbek, geçen yıl Düzce Metek TOKİ İlkokulu'na müzik öğretmeni olarak atanarak öğrencilerine kavuştu. Öğrencileriyle aile gibi olan ve onlara "gönül gözü" ile nota öğreten Ahizer öğretmen, salgın nedeniyle uzaktan eğitim verdiği çocuklarına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Özbek "Tekrar dünyaya gelsem müzik öğretmeni olmak isterdim" dedi.
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Gönül gözü ile müzik eğitimi
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