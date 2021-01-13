KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS 2020/2 tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanır?

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına alınacak olan adayları yakından ilgilendiren KPSS tercih sonuçları bekleniyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden sonuçlar ilan edilecek olup öğrenciler kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecekler. KPSS yerleştirme işlemi ise ortaöğretim, lisans ve ön lisans mezunlarının puan dağılımlarına göre gerçekleşecek. Peki; KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/2 tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 tercihlerinin sonuçları 13 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı.

Bu bilgiler baz alındığında KPSS-2020/2 tercih sonuçlarının 16 Ocak'ta açıklanması ön görülüyor.