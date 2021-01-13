Nun Okulları’ndan gururlandıran başarı

Türkiye'de IB eğitim modelini kendi eğitim felsefesi ve ilkeleriyle de harmanlayarak özgün bir eğitim modeli sunan NUN Okulları'nda, lise son sınıf öğrencilerinin tamamı yüksek bir başarı göstererek Uluslararası Bakalorya diploması almaya hak kazandı. Aynı zamanda dünyada toplam 150'den fazla ülkeden yaklaşık 5 bin okulun iştirak ettiği, 1 milyondan fazla öğrencinin eğitim gördüğü programda, NUNOkulları öğrencileri sorumlu oldukları 16 dersin 14'ünden dünya ortalamasının üzerinde not aldı. NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, "Tüm yaş gruplarında IB eğitim modelini ve MEB müfredatını uygulayarak kendi özgün içeriklerimizi oluşturmayı tercih ettik. IB eğitim modeli, bizim gayelerimizden biri olan 'iyi insan yetiştirme' hedefi noktasında, felsefe anlamında da birçok açıdan bizim sistemimizle örtüşüyor. Bu yıl ilk lise mezunlarımızı vereceğiz. Şu anda yurt dışındaki üniversitelerle olan başvuru ve kabul süreçleri devam ediyor. Bir taraftan da yoğun bir şekilde yurt içindeki üniversiteler için hazırlanıyorlar" dedi. SABAH