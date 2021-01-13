ÖSYM sınav takvimi 2021 belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi ile 2021 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman?

2021 ÖSYM sınav takvimi her yıl bu tarihlerde kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanırken bu yıl gerçekleşecek olan YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL gibi tüm sınavların uygulanacağı tarihler ve başvuru tarihleri gibi ayrıntılar belli oluyor. Bu kapsamda gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden gelecek olan açıklamaya çevrildi. Peki, 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2021 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ İLE KS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL NE ZAMAN?

Yeni sınav takvimi için bekleyiş sürüyor. Bu sene uygulanması planlanan KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL sınav tarihleri 2021 ÖSYM takvimi ile belirlenecek. Takvimin kısa zaman içerisinde kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.