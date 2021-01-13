Üniversiteler ne zaman açılacak, açıklama geldi mi? YÖK ile 2021 yılında bu sene Üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerin açılış tarihi son günlerde epey araştırılıyor. Lisans ve önlisans öğrencileri kampüslerde eğitim görebilmenin heyecanıyla son gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzun bir süredir uzaktan eğitim ile sürece devam eden üniversiteler için yüz yüze eğitim kararı bekleniyor. Bilindiği üzere üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili en son kararı YÖK verecek. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, açıklama geldi mi? 2021 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçmeyi bekleyen milyonlarca öğrenci son gelişmeleri merak ediyor. Aşı çalışmalarının başlamasıyla birlikte üniversitelerdeki son durumun şekillenmesi ve son kararın YÖK tarafından verilmesi bekleniyor. Konuya yönelik şu an net bir bilgi bulunmuyor. Detaylar şöyle;