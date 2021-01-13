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, açıklama geldi mi? ile 2021 yılında bu sene ?

Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrencileri gündeminde yer alıyor. En son Sağlık Bakanlığı'ndan 'e üniversitelerin açılması hakkında bir tavsiye kararı iletilmişti. Öte yandan aşı çalışmalarının başlamasıyla birlikte üniversitelerdeki son durum ile ilgili araştırmalara hız kazandı. Artan vaka sayılarının ardından üniversitelerin yeni dönemde açılıp açılmayacağı büyük bir merak konusu hâline geldi. Peki , açıklama geldi mi? 2021 YÖK ile ?

Giriş Tarihi: 13.1.2021 09:11 Son Güncelleme: 13.1.2021 09:11 ABONE OL
Üniversiteler ne zaman açılacak, açıklama geldi mi? YÖK ile 2021 yılında bu sene Üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerin açılış tarihi son günlerde epey araştırılıyor. Lisans ve önlisans öğrencileri kampüslerde eğitim görebilmenin heyecanıyla son gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzun bir süredir uzaktan eğitim ile sürece devam eden üniversiteler için yüz yüze eğitim kararı bekleniyor. Bilindiği üzere üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili en son kararı YÖK verecek. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, açıklama geldi mi? 2021 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçmeyi bekleyen milyonlarca öğrenci son gelişmeleri merak ediyor. Aşı çalışmalarının başlamasıyla birlikte üniversitelerdeki son durumun şekillenmesi ve son kararın YÖK tarafından verilmesi bekleniyor. Konuya yönelik şu an net bir bilgi bulunmuyor. Detaylar şöyle;

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversitelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi için bilim kurulundan alınacak olan görüşler kabinede değerlendirilecek. Bu değerlendirmelerin ardından ise üniversitelerin yüz yüze eğitim süreci hakkında açıklama gerçekleşecek.

'ÜNİVERSİTELER İÇİN BİRAZ DAHA SABRETMEK LAZIM'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, bütün öğretim üyelerinin, akademik ve idari personelin de bu süreçte aşılanması, kademelendirme içinde yer alma konusunda talebi olduğunu anımsatarak, "Bunu da bakanlığımız değerlendirecektir.

Her üniversitenin fakültesine göre kendi teknik altyapısına göre sistem değişiyor. İkinci dönem içinde her fakülte her üniversite kendi teknik alt yapısı kapasitesinde değerlendirme yapmaları gerekiyor. Bunu da yine 15 Şubat'tan sonra ikinci dönem başlayacağı zaman değerlendirmek gerekiyor. Yine üniversitelerde uzaktan eğitime geçebilirler, yüz yüze eğitime geçebilirler, kısmi olarak yüz yüze eğitime geçebilirler. Süreyi biraz uzatarak yaz döneminde de eğitime devam edebilirler.

Yeter ki risk azalsın. Üniversite öğrencisi arkadaşlarımız da okullarını çok özlediler. Biz de öğrencilerimizi çok özledik. Biraz daha sabretmek gerekiyor. Şu önümüzdeki 1-1,5 ayı bir görelim. Aşılama nasıl gidiyor bunu görelim ona göre karar verelim. Her üniversite kendi imkanları kendi eğitim koşulları kendi fakültesinin gerekleri doğrultusunda uzaktan eğitime ya da yüz yüze eğitime karar verecektir" ifadelerini kullandı.

AŞI PROGRAMI ÖNEM TAŞIYOR!

YÖK, Bakanlıktan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarında görev alan akademik ve idari personelin aşılanması için yazı göndermişti.

İşte gönderilen o yazı " Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır" açıklaması yer aldı.

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Üniversiteler ne zaman açılacak, açıklama geldi mi? YÖK ile 2021 yılında bu sene Üniversiteler açılacak mı?
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