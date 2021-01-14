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2021 Karneler ne zaman verilecek, e-okul üzerinden erişime açıldı mı? e-Okul 1. dönem karne notları görüntüleme ekranı!

İlkokul ortaokul ve liselerde ilk dönemin son günleri yaşanırken milyonlarca öğrenci ve veli “Karneler ne zaman verilecek?” sorusunun yanıtını merak ediyordu. Bu kapsamda tarafından gelen son açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle bu dönem karnelerin elektronik ortamda yani e-okul üzerinden görüntülenebileceği ifade edildi. Peki, 2021 karneler ne zaman verilecek? Karne notları nasıl hesaplanacak? İşte konuya dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.1.2021 15:47 Son Güncelleme: 14.1.2021 15:47 ABONE OL
2021 Karneler ne zaman verilecek, e-okul üzerinden erişime açıldı mı? e-Okul 1. dönem karne notları görüntüleme ekranı!

Yarıyıl tatili öncesi milyonlarca öğrenci karne notları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Dönemin başında uygulanmakta olan sınavların akıbeti MEB tarafından gelen açıklama ile belli olurken bu notların karnelerine dahil olmasını isteyen vatandaşların okul müdürlüklerine başvuruda bulunabileceği ifade edilirken karnelerin bu dönemde e-okul sistemi üzerinden görüntüleneceği bildirildi. Peki, e-Okul ile 2021 karneler ne zaman erişime açılacak, verilecek? 1. Dönem karne notları nasıl hesaplanacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim görmekte olan milyonlarca öğrenci bu sene karne sevincini elektronik ortamda yaşayacak. Bu kapsamda karnelerin dağıtımı yapılmayacağından öğrenciler notlarına e-okul sistemi üzerinden ulaşabilecek…

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KARNE NOTLARI NASIL HESAPLANACAK?

Son dakika bilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.

MEB tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokullarda birinci dönem karnelerinin hazırlanması sürecinde, salgın koşullarından kaynaklı gereksinimler ve öğrencilerin yararı gözetilerek, uygulamada birlik sağlamak amacıyla yapılacak dönem sonu işlemleri hakkında velileri rahatlatacak bir düzenlemeye gidildi.
İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

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KARNELER ELEKTRONİK ORTAMDA ERİŞİME AÇILACAK

Öte yandan, salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.

25 Aralık 2020'de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

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2021 Karneler ne zaman verilecek, e-okul üzerinden erişime açıldı mı? e-Okul 1. dönem karne notları görüntüleme ekranı!
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