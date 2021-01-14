Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? 2021 AÖF final sınav giriş belgesi ile online sınav girişi nasıl yapılır?

AÖF final sınavları için geçtiğimiz gün tarih belli oldu. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sonu bitirme sınavlarının tarihleri duyurulurken öte yandan sınavların vizelerde olduğu gibi koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleşeceği ifade edildi. Peki, Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınav giriş belgesi ile online sınav girişi nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi üzerinden üniversite eğitimlerini açık öğretimle devam ettiren öğrenciler AÖF final sınav giriş belgesi arayışına çıktı. Kurum güz dönemi finallerinin tarihlerini açıklarken sınava girişler esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresiyle sağlanacak…