Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? 2021 AÖF final sınav giriş belgesi ile online sınav girişi nasıl yapılır?

AÖF final sınavları için geçtiğimiz gün tarih belli oldu. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sonu bitirme sınavlarının tarihleri duyurulurken öte yandan sınavların vizelerde olduğu gibi koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleşeceği ifade edildi. Peki, Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınav giriş belgesi ile online sınav girişi nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi üzerinden üniversite eğitimlerini açık öğretimle devam ettiren öğrenciler AÖF final sınav giriş belgesi arayışına çıktı. Kurum güz dönemi finallerinin tarihlerini açıklarken sınava girişler esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresiyle sağlanacak…
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Gelen son dakika açıklamasına göre; 1.Yarıyıl dersleri ve 5.Yarıyıl Fark Dersleri için 16-17-18 Ocak 2021 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır.
Kurum tarafından yapılan açıklamada "2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesini şart koşuyor. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra 'Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Bu işlemlerle beraber final sınavları için giriş belgenize ulaşabilirsiniz...