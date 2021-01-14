2021 AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? Anadolu Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi yayınlandı

AÖF sınavları ve sınav takvimi son günlerde epey araştırılıyor. Açıktan üniversite bitirmenin hayalini kuran adaylar kayıt yenilemelerin ardından final sınavlarına girecek. Güz dönemi ara sınavların ardından final sınav tarihleri için beklenen tarih duyuruldu. Açıköğretim Fakültesi iktisat ve İşletme güz dönemi final sınavlarının online olacağı biliniyor. Peki AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi son günlerde açık üniversite öğrencilerinin yoğun gündeminde yer alıyor. Son olarak Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı takvime göre; güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.