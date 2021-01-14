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2021 sınavları ne zaman, online mı olacak? Anadolu Açıköğretim Fakültesi ve sınav takvimi yayınlandı

Açık üniversitede eğitim gören binlerce öğrenci sınav tarihlerini merak ediyor. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda kalan adaylar kayıt ve ders seçimi işlemlerinin ardından açık öğretim final sınavlarına girecek. Ocak ayında gerçekleşecek olan güz dönemi final sınavları tarihleri Anadolu Üniversitesi 2020-2021 takvimi üzerinden duyurulmuştu. Peki , online mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 ve sınav takvimi

Giriş Tarihi: 14.1.2021 09:00 Son Güncelleme: 14.1.2021 09:02 ABONE OL
2021 AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? Anadolu Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi yayınlandı

AÖF sınavları ve sınav takvimi son günlerde epey araştırılıyor. Açıktan üniversite bitirmenin hayalini kuran adaylar kayıt yenilemelerin ardından final sınavlarına girecek. Güz dönemi ara sınavların ardından final sınav tarihleri için beklenen tarih duyuruldu. Açıköğretim Fakültesi iktisat ve İşletme güz dönemi final sınavlarının online olacağı biliniyor. Peki AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi son günlerde açık üniversite öğrencilerinin yoğun gündeminde yer alıyor. Son olarak Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı takvime göre; güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."

Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.

AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ YAYIMLANDI

AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, '2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.' denildi.

AÖF SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ 2021

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 -17-18 Ocak 2021- 23-24-25 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

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2021 AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? Anadolu Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi yayınlandı
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