Bu yıl Karneler ne zaman verilecek, e-okul üzerinden erişime açıldı mı? e-Okul 1. dönem karne notları görüntüleme ekranı!

Yarıyıl tatili öncesi milyonlarca öğrenci karne notları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Dönemin başında uygulanmakta olan sınavların akıbeti MEB tarafından gelen açıklama ile belli olurken bu notların karnelerine dahil olmasını isteyen vatandaşların okul müdürlüklerine başvuruda bulunabileceği ifade edilirken karnelerin bu dönemde e-okul sistemi üzerinden görüntüleneceği bildirildi. Peki, e-Okul ile 2021 karneler ne zaman erişime açılacak, verilecek? 1. Dönem karne notları nasıl hesaplanacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim görmekte olan milyonlarca öğrenci bu sene karne sevincini elektronik ortamda yaşayacak. Bu kapsamda karnelerin dağıtımı yapılmayacağından öğrenciler notlarına e-okul sistemi üzerinden ulaşabilecek…