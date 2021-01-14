E okul öğretmen giriş nasıl ve nereden yapılır? 2021 E okul MEBBİS ile öğretmen giriş ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan e okul öğretmen giriş ekranı ile birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. MEBBİS giriş ekranı, on binlerce öğretmenin her gün sıklıkla ziyaret ettiği platformlardan birisi olarak öne çıkıyor. Hem öğrenciler hem öğretmenler için kolaylık sağlayan e-Okul VBS her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de sıklıkla kullanılan bir kaynak oluyor. Peki E okul öğretmen giriş nasıl yapılır? MEBBİS ile e okul öğretmen giriş ekranı
Yurt genelinde uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin sıklıkla ziyaret ettiği MEBBİS öğretmen giriş sayfası üzerindeki yoğunluk artış gösterdi. E Okul Öğretmen Girişi, e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden sağlanmaktadır. MEBBİS'e giriş www.mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodu ile giriş yapılıyor.
İşte adım adım e okul öğretmen giriş ekranı ve detayları
MEBBİS'e giriş www.mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodu ile giriş yapılıyor..Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS ana sayfasına erişilebiliyor.
E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
MEBBİS şifrelerini unutan yada mevcut şifresi ile giriş yapamayan kullanıcılar https://mebbis.meb.gov.tr adresine girerek " Şifremi Unuttum " yazan yere tıklayabilir ve buradan şifrenizi belirleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra e-müfredat sisteminde yer alan "Şifremi unuttum" kısmında da "MEBBİS Kullanıcıları İçin Şifre Hatırlatma Bölümü" linkini tıklayarak şifre işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
E-Yatırım İşlemleri
Personel İşlemleri
Halk Eğitim İşlemleri
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E-Akademi İşlemleri
E-Yurt İşlemleri
E-Burs İşlemleri
Evrak İşlemleri
Devlet Kurumları Modülü
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Sosyal Tesisler Modülü
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MEİS Modülü