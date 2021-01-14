FLAŞ AÇIKLAMA! 2021 Okullar ne zaman açılacak ve uzaktan eğitim hangi tarihte bitecek? Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlıyor mu?

Ülke genelinde milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için uzaktan eğitim devam ediyor. Okullarda birinci dönemin bitmesine ise çok az bir süre kaldı. MEB takvimine göre, okullarda birinci dönem 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Bu noktada, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Zira, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, vakaların belli bir sayının altına düşmesi durumunda kısıtlamaların tedbirli olarak kaldırılabileceği mesajı verildi. Hâl böyle olunca, okulların açılacağı tarih de öğrenilmeye çalışılıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlıyor mu? Detaylar şu şekilde;