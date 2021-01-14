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açıklandı! ÖSYM ile KPSS 2020/2 tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Binlerce memur adayının merakla beklediği açıklandı. 30 Aralık 2020 ile 7 Ocak 2021 tarihleri arasında kamuda memur olarak atanmayı bekleyen adayların tercihlerini gerçekleştirdiği KPSS tercih sonuçları sorgulanmaya başlandı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden ilan edilen sonuçlar için adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecekler. Peki; KPSS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte KPSS 2020/2 tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.1.2021 11:05 Son Güncelleme: 14.1.2021 11:10 ABONE OL
KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS 2020/2 tercih yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına alınacak olan adayları yakından ilgilendiren KPSS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden sonuçlar ilan edilirken öğrenciler kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecekler. KPSS yerleştirme işlemi ise ortaöğretim, lisans ve ön lisans mezunlarının puan dağılımlarına göre gerçekleşecek. KPSS tercih sonuçları sorgula! KPSS 2020/2 tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS tercih sonuçları açıklandı! 30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.

(ÖSYM) başkanı Prof.Dr.Halis Aygün tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.

Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

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KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS 2020/2 tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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