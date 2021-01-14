KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS 2020/2 tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına alınacak olan adayları yakından ilgilendiren KPSS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden sonuçlar ilan edilirken öğrenciler kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecekler. KPSS yerleştirme işlemi ise ortaöğretim, lisans ve ön lisans mezunlarının puan dağılımlarına göre gerçekleşecek. KPSS tercih sonuçları sorgula! KPSS 2020/2 tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS tercih sonuçları açıklandı! 30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.