SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığından karne açıklaması! Karne notları nasıl verilecek? Karneler ne zaman ve nereden alınacak?

Uzaktan eğitimde olan okullarda birinci dönemin sonuna geliniyor. Milyonlarca öğrenci, birinci dönemin bitmesini ve ara tatili adeta iple çekerken karnelerin verileceği tarih ve karne notları ile ilgili araştırmalarını arttırdı. Zira, yüz yüze sınavların düzenli olarak gerçekleştirilememesi nedeni ile karne notlarının neye göre verileceği de önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığından 2021 karne notları ile ilgili kritik bir son dakika açıklaması geldi. Peki, okullarda karne notları neye göre ve nasıl verilecek? Karneler ne zaman alınacak? İşte, son dakika gelişmeleri...
KARNE NOTLARI NASIL VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.
MEB tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.
Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokullarda birinci dönem karnelerinin hazırlanması sürecinde, salgın koşullarından kaynaklı gereksinimler ve öğrencilerin yararı gözetilerek, uygulamada birlik sağlamak amacıyla yapılacak dönem sonu işlemleri hakkında velileri rahatlatacak bir düzenlemeye gidildi.
İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.
KARNELER NASIL ALINACAK?
Öte yandan, salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.
25 Aralık 2020'de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.
DİJİTAL KARNE NEDİR?
Koronavirüs salgını, eğitim sisteminde de bazı değişikliklere neden oldu. 2019-2020 eğitim öğretim sonunda öğrenciler karnelerini dijital olarak aldı.
E-KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.
Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.
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