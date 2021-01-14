Son dakika: ÖSYM ile KPSS 2020/2 tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı! Aday işlemleri sayfası ile KPSS tercih sonuçları sorgulama

KPSS tercihlerinde heyecanlı geri sayım sona erdi! Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına alınacak olan adayları yakından ilgilendiren KPSS tercih sonuçları, ÖSYM aday işlemleri sayfasında tüm adaylar için erişime açıldı. Peki; KPSS tercih sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır? Kamu kurumlarına atanmak isteyen adaylar, kimlik numaraları ve şifreleri ile bugünden itibaren sorgulama yapabilirler. KPSS yerleştirme işlemi ise ortaöğretim, lisans ve ön lisans mezunlarının puan dağılımlarına göre gerçekleşecek.
23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 tercihlerinin sonuçları 13 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı. KPSS tercih sonuçları, ÖSYM'nin yaptığı duyurunun ardından erişime açıldı!
İşte, aday işlemleri sayfası ve sonuç ekranı...
ADAY İŞLEMLERİ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.
YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.