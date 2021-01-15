Son dakika: MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Ücretsiz tablet dağıtımı 5. fazı başladı

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Son dakika: yapanlar dikkat! 5. fazı başladı

Son dakika haberi: yapan öğrencileri yakından ilgilendiren haber geldi. 'nca (MEB) 500 bin hakkında son dakika açıklamalar yapan Bakan , 5'inci faz tablet dağıtımı ile 359 bin 120 öğrencinin, aylık 25 GB internet paketi ile ücretsiz tabletlere kavuştuğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 15.1.2021 15:15 Son Güncelleme: 15.1.2021 15:18 ABONE OL
Son dakika: MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Ücretsiz tablet dağıtımı için 5. faz başladı

Son dakika haberi…Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), uzaktan eğitime tablet desteğinde 5'inci faz dağıtımları ile 45 bin 620 öğrenciye daha tablet bilgisayarları ulaştırıldı.

Son dakika: MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Ücretsiz tablet dağıtımı için 5. faz başladı

MEB TABLET DAĞITIMI İÇİN 5. FAZ BUGÜN BAŞLADI

MEB'den yapılan açıklamada, özel sektör kuruluşları ve sivil insiyatiflerin de katkısıyla gerçekleşen 150 bin cihazlık desteğe ilave olarak tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 5'inci fazın bugün başladığı belirtildi.

Açıklamada, uzaktan eğitime tablet desteğinde 5'inci faz dağıtımları ile 45 bin 620 öğrenciye daha tablet bilgisayarların ulaştığı bildirildi.

Son dakika: MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Ücretsiz tablet dağıtımı için 5. faz başladı

AY SONUNA KADAR TABLET DAĞITIMINDA 500 BİNE ULAŞILACAK

Yeni faz ile 500 bin tabletten 359 bin 120'sinin sahiplerine ulaşmış olacağı belirtilen açıklamada, haftalık gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımının tamamlanacağı duyuruldu.

Son dakika: MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Ücretsiz tablet dağıtımı için 5. faz başladı

"EĞİTİMDE FIRSAT ADALETİ"

Ailelerin ya da öğrencilerin tablet bilgisayar talebi için herhangi bir yere başvuru yapması gerekmediği vurgulanan açıklamada, bilgisayarların ailenin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi verilere dayalı olarak uygulanan dağıtım stratejisi çerçevesinde "eğitimde fırsat adaleti" hassasiyetiyle öğrencilere ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, tablet bilgisayarlarda öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kapasiteli GSM internet hizmeti bulunduğu da bildirildi.

Son dakika: MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Ücretsiz tablet dağıtımı için 5. faz başladı

Milli Eğitim Bakanı , tabletlerin gönderildiği 29 ilin yöneticisiyle video konferansla gerçekleştirdiği toplantıda uzaktan eğitime destek sürecinde, sahadaki çalışmaları değerlendirdi.

Son dakika: MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Ücretsiz tablet dağıtımı için 5. faz başladı

Türkiye'nin uzaktan eğitim sürecinde dünyaya örnek olacak erişim alternatifleri sunduğuna dikkati çeken Bakan Selçuk, "Tam zamanlı yayın yapan 3 ayrı televizyon kanalımız, internet üzerinden günlük 3 milyon canlı ders, EBA internet portalı, EBA destek noktaları ve EBA mobil destek araçları ile ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaşıyoruz. Bu ay sonunda, 500 bin tabletin tamamını öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Cihaz ve erişim desteklerimize, paydaşlarımızla iş birliğiyle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Ücretsiz tablet dağıtımı için 5. faz başladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından da tablet dağıtımına ilişkin açıklamada bulundu. Bugün yapılan 5'inci faz dağıtımla 359 bin 120 öğrencinin, aylık 25 GB internet paketi bulunan tabletlerine kavuştuğunu duyuran Selçuk, tabletten ders dinleyen iki öğrencinin fotoğrafını paylaştı.

Son dakika: MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Ücretsiz tablet dağıtımı için 5. faz başladı

Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim sürecinde dünyaya örnek olan EBA TV kanallarımız, portalımız ve destek noktalarımızla 'fırsat adaleti' parolasıyla yola çıktık. Bugün, 5'inci faz dağıtımla 359 bin 120 öğrencimiz, aylık 25 GB internet paketi olan tabletlerine kavuştu. İyi dersler çocuklarım." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Ücretsiz tablet dağıtımı 5. fazı başladı
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