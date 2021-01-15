Son dakika: MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Ücretsiz tablet dağıtımı 5. fazı başladı

MEB TABLET DAĞITIMI İÇİN 5. FAZ BUGÜN BAŞLADI

MEB'den yapılan açıklamada, özel sektör kuruluşları ve sivil insiyatiflerin de katkısıyla gerçekleşen 150 bin cihazlık desteğe ilave olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 5'inci fazın bugün başladığı belirtildi.

Açıklamada, uzaktan eğitime tablet desteğinde 5'inci faz dağıtımları ile 45 bin 620 öğrenciye daha tablet bilgisayarların ulaştığı bildirildi.