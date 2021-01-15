SON DAKİKA | MEB'den karne notu kararı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) son dakika karne kararı. İşte pandemi sürecinin yeni karne düzeni. İlk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanlarıyla belirleneceği, yüz yüze sınavların karne notuna yansımayacağı açıklandı. Karar bazı öğrencileri memnun ederken yazılı sınavları iyi geçenler ve internet sorunu gibi nedenlerle dersleri kaçıranlar üzgün. Okula başvurarak yazılıların karneye işlenmesini istemek mümkün hale getirilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilk ve ortaokullarda birinci dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavlarınsa geçerli olacağı duyurulmuştu. Ancak salgın koşulları ve uygulamada birlik açısından bu karardan vazgeçildi. İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.