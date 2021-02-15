Linyit Madeni Nedir, Ne İşe Yarar? Nerelerde Çıkarılır, Linyit Madeni Kullanım Alanları Nelerdir?

Linyit Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkartılmaya devam edilen maden türlerindendir. Amasya-Çeltek, Yozgat-Yerköy, Kütahya-Tunçbilek-Değirimsaz ve Aydın-Nazilli-Girenez ocaklarında 1927 yılında ülkemizde ilk defa linyit çalışmaları başlatılmıştır. Linyit madeni nedir, ne işe yarar? Konusuna değineceğiz. Linyit madeni nerelerde kullanılır? İşte ayrıntılar…

LİNYİT MADENİ NEDİR?

Ülkemizde kahverengi kömür olarak adlandırılan, ısıl değeri oldukça düşük olan ve barındırdığı kül ve nem miktarı yüksek olan kömür türüdür. Termik santrallerde yakıt olarak kullanılan kömür sıralamasında en alt sıralarda yer almaktadır. Yer kabuğunda bolca bulunur. Gelişmiş ülkeler linyiti enerji ham maddesi olarak işlemektedir. Linyit ülkemizin birçok bölgesinde çıkarılır. Bunların başında; Kahramanmaraş ili Afşin ve Elbistan ilçesi, Ankara ili Nallıhan ilçesi gelmektedir.

LİNYİT MADENİ NE İŞE YARAR?

Enerji ham maddesi olarak kullanılır.

Yakıt olarak güçlü olduğu için yakıt konusunda kullanılır.

Dünyanın birçok bölgesinde fazlaca yer aldığı için enerji noktasında önemli yere sahiptir.

Sanayi, elektrik enerjisi, ısınma gibi kullanım alanları vardır.

LİNYİT MADENİ NERELERDE KULLANILIR?

Türkiye'de rezervi yüksek olan linyit, birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Enerji ham maddesi olarak karşımıza çıktığı için sanayi sektöründe oldukça çok tercih edilmektedir. Linyit madeni kullanım alanları:

Elektrik enerjisi

Termik santralleri

Isınma

Parafin

Sanayi

Katran,

Yağ ve Akaryakıt

Asfalt

LİNYİT MADENİ NEREDE ÇIKARILIR?

Ülkemizde linyit rezervi miktarı ve çıkarıldığı yerler Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılmıştır.