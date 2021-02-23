Sümerler Ne Zaman Ve Nerede Kuruldu? Sümerler Başkenti Neresidir, Neyi Buldu, İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir?

Dünya tarihinde bilinen en eski uygarlık olan Sümerler hakkında bilgiler araştırılıyor. Sümerler Medeniyetin Beşiği olarak bilinen Güney Mezopotamya'da yerleşik hayata geçmişlerdir. Yazı ve astroloji gibi yeniliklere imza atan Sümerler hakkında bilgi, arkeologlar tarafından edinilmektedir. Arkeologlar buldukları Sümer kalıntılarından yola çıkarak; Sümerlerin özellikleri, Sümerler haritası ve Sümerler insanlık tarihine katkıları hakkında birçok bilgi vermektedir. Sümerler hakkında bilgi, Sümerlerin özellikleri ve Sümerlerin insanlık tarihine katkıları haberimizde…

SÜMERLER NE ZAMAN VE NEREDE KURULDU? SÜMERLER TARİHÇESİ

Dünyanın en eski uygarlığı olarak bilinen Sümerler hakkında bilgiler merak konusu olmuştur. 'Sümerler ne zaman ve nerede kuruldu?' soruları akıllara gelmektedir. Sümerler ve Orta Asyalılar arasındaki benzerlikten yola çıkılarak, Sümerlerin Orta Asya'dan göç ettiği tezi desteklenmektedir. Sümerler tarihinin Samiler ve İran'dan göç edenlerin karışımıyla başladığı ise varsayımlardan biridir.

Sümerler, M.Ö. 000 ve 2000 yılları arasında Mezopotamya'da varlık göstermiştir. Sümerler Medeniyetin beşiği olarak bilinen Güney Mezopotamya yani günümüzdeki Irak devletinin güneyinde yerleşik hayata geçmişlerdir. Mezopotamyalıların kültürel ve teknolojik alandaki gelişimleri, Sümerlerin gelişimine de katkı sağlamıştır. Sümerler, Mezopotamya kültüründen askeri teknolojiyi öğrenmişler ve zamanla zayıflayan Mezopotamya'yı geride bırakmayı başarmışlardır. Sümerler fethettikleri batı İran toprakları ve Kuzey Mezopotamya bölgesinde ilk Sümer devletini kurmuşlardır. Her kentin surlarla çevrili olduğu bu dönemde, her kentin tanrısı ve tapınağı vardı. Tarihsel gerçeklerden ziyade mitolojik ögelere sahip olan tarihin ilk kral listelerine Sümerlerde rastlanır. Ur, Uruk ve Kiş bilinen ilk Sümer hanedanlarındandır.

Mezopotamya'da medeni oluşumların temelini atan Sümerler, yazı, astronomi, din, dil ve mitoloji gibi alanlarda çalışmalar yapmıştır. Sümer Devleti 21'i küçük olmak üzere bilinen 35 şehir ve kasabadan oluşuyordu. Kiş, Zabalam, Nippur, Lagaş, Umma, Eridu, Ur ve Uruk isimli antik kentler bu şehirlere örnek olarak sayılabilir. Toprakları tuzlanması ve buna bağlı olarak tarımsal üretimde verimin düşmesi zamanla Sümerlerin zayıflamasına yol açmıştır. Gılgamış destanına da konu olan büyük Tufan Sümerlerin hakimiyetini kaybetmesine neden olmuştur. Akadlar tarafından çökertilen Sümerler, bağımsız kimliklerini kaybetmiştirler. Sümerlerin ardından gelen Akad ve Babil uygarlıkları onların izini taşımışlardır. Sümerlerin dini inanışları Babil sürgünü yoluyla Hristiyan, Yahudi ve İslam inanışlarını da etkilemeyi başarmıştır.

SÜMERLER BAŞKENTİ

Enlil'in Nippur'da Ekur adında bir tapınağı vardır. Bu nedenle Nippur Sümerlerin dini başkenti kabul edilir, burada tapınak yaptırmak veya bu tip inşaatlarda çalışmak, hizmetli olmak önemli sayılırdı

SÜMERLER ÖZELLİKLERİ

Tarihin bilinen en büyük medeniyetlerinden biri olan Sümerler özellikleri merak konusu olmuş durumda. Sümerler hakkında bilgi, Sümerler özellikleri ve Sümerliler neleri buldu soruları araştırılıyor. Yazı ve astroloji gibi yeniliklere imza atan Sümerler hakkında bilgi, arkeologlar tarafından edinilmektedir. Arkeologlar buldukları Sümer kalıntılarından yola çıkarak; Sümerlerin özellikleri, Sümerler haritası ve Sümerler insanlık tarihine katkıları hakkında birçok bilgi vermektedir. İşte Sümerler özellikleri:

Sümerlerin en bilindik özellikleri yaptıkları icatlardır. Sümerlerin insanlık tarihine katkıları incelendiğinde başta; Tekerlek, Yazı, Edebiyat ve Yazılı kanunlar gelmektedir.

Dünyanın en eski uygarlığı olarak bilinen Sümerler, astronomi ve yazıyı Mezopotamyada ortaya çıkarmıştır. Tarihte bilinen en eski yazı biçimi Sümerlere ait çivi yazısı olarak kabul görmüştür. Milattan önce 3400'lü yıllara kadar dayanan Sümer çivi yazısı, kamıştan bir kalem ile ıslak kil tabletlere yazılarak oluşturulmuştur.

Küçüklü büyüklü 35 şehir ve kasabadan oluşan Sümerlerin büyük şehirlerinin nüfusu 80 bine yakındı. Mezopotamya'daki arkeolojik kalıntılar Sümerler hakkında bilgi vermektedir. Kabaca bir düzine şehir kurdukları varsayılan Sümerler evlerini kamış veya tuğlalarla inşa ediliyordu. Büyük Sümer kentleri olarak bilinen Ur, Lagaş, Eridu, Nippur ve Kiş savunma surlarıyla çevriliydi. Sümerlerin en gelişmiş kenti ticaret merkezi olarak bilinen Uruk'tur.

İlk olarak Sümerler tarafından geliştirilen ölçümler ve matematiksel temeller bugün hala eğitim sisteminde kullanılıyor. Altmış saniyelik dakika ve altmış dakikalık saat sisteminin kökeni Mezopotamya'ya kadar uzanmaktadır. Sümerler tarafından geliştirilen 60'lık sistem kullanımdan kalkmış olsa da kalıntıları günümüzde varlığını sürdürmektedir.

Sümer hükümdarlarının isimlerinin yazılı olduğu 'Kral Listesi' olarak bilinen kil tableti, Mezopotamya uygarlığına dair bilgi kaynağı niteliğindedir. Krallarından birinin 43 bin yıldan fazla yaşadığının söyleyen kil tablette, Sümerlerin tek kadın hükümdarı olan Kubaba'da yer almaktadır.

Ortak kültür ve gelenekleri paylaşan Sümer şehir ve devletleri birbirleriyle sürekli savaş halindeydiler. Askeri ilerlemeye yol açan çatışmalar aynı zamanda ülkeyi saldırılara açık hale getirmiştir.

Sümerler hakkında bilgilerden biri de lapa kıvamdaki biraya çok düşkün olduklarıdır. Arkeologlar Sümerler birasının gizemini çözememiş olsa da, arpa özlü bu karışımın bir kamış yardımıyla içildiği bilinmektedir.

SÜMERLER HARİTASI

SÜMERLER NELERİ BULDU?

Yenilikçi ruhlu olan Sümerler birçok icat yapmış ve medeniyetinin gelişimini sağlamıştır. Sümerler tarafından geliştirilen yenilikler tüm uygarlıklara yayılmayı başarmış ve modern dünyanın teknolojik gelişimine zemin hazırlamıştır. En eski uygarlık olarak kabul gören Sümerler hakkında; Sümerler neleri buldu?, Sümerler insanlık tarihine katkıları merak edilmektedir. İşte inovasyon ruhlu Sümerlerin icatları;