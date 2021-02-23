Sümerler Ne Zaman Ve Nerede Kuruldu? Sümerler Başkenti Neresidir, Neyi Buldu, İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir?

Dünya tarihinde bilinen en eski uygarlık olan Sümerler hakkında bilgiler araştırılıyor. Sümerler Medeniyetin Beşiği olarak bilinen Güney Mezopotamya'da yerleşik hayata geçmişlerdir. Yazı ve astroloji gibi yeniliklere imza atan Sümerler hakkında bilgi, arkeologlar tarafından edinilmektedir. Arkeologlar buldukları Sümer kalıntılarından yola çıkarak; Sümerlerin özellikleri, Sümerler haritası ve Sümerler insanlık tarihine katkıları hakkında birçok bilgi vermektedir. Sümerler hakkında bilgi, Sümerlerin özellikleri ve Sümerlerin insanlık tarihine katkıları haberimizde…
SÜMERLER NE ZAMAN VE NEREDE KURULDU? SÜMERLER TARİHÇESİ
Dünyanın en eski uygarlığı olarak bilinen Sümerler hakkında bilgiler merak konusu olmuştur. 'Sümerler ne zaman ve nerede kuruldu?' soruları akıllara gelmektedir. Sümerler ve Orta Asyalılar arasındaki benzerlikten yola çıkılarak, Sümerlerin Orta Asya'dan göç ettiği tezi desteklenmektedir. Sümerler tarihinin Samiler ve İran'dan göç edenlerin karışımıyla başladığı ise varsayımlardan biridir.
Sümerler, M.Ö. 000 ve 2000 yılları arasında Mezopotamya'da varlık göstermiştir. Sümerler Medeniyetin beşiği olarak bilinen Güney Mezopotamya yani günümüzdeki Irak devletinin güneyinde yerleşik hayata geçmişlerdir. Mezopotamyalıların kültürel ve teknolojik alandaki gelişimleri, Sümerlerin gelişimine de katkı sağlamıştır. Sümerler, Mezopotamya kültüründen askeri teknolojiyi öğrenmişler ve zamanla zayıflayan Mezopotamya'yı geride bırakmayı başarmışlardır. Sümerler fethettikleri batı İran toprakları ve Kuzey Mezopotamya bölgesinde ilk Sümer devletini kurmuşlardır. Her kentin surlarla çevrili olduğu bu dönemde, her kentin tanrısı ve tapınağı vardı. Tarihsel gerçeklerden ziyade mitolojik ögelere sahip olan tarihin ilk kral listelerine Sümerlerde rastlanır. Ur, Uruk ve Kiş bilinen ilk Sümer hanedanlarındandır.
Mezopotamya'da medeni oluşumların temelini atan Sümerler, yazı, astronomi, din, dil ve mitoloji gibi alanlarda çalışmalar yapmıştır. Sümer Devleti 21'i küçük olmak üzere bilinen 35 şehir ve kasabadan oluşuyordu. Kiş, Zabalam, Nippur, Lagaş, Umma, Eridu, Ur ve Uruk isimli antik kentler bu şehirlere örnek olarak sayılabilir. Toprakları tuzlanması ve buna bağlı olarak tarımsal üretimde verimin düşmesi zamanla Sümerlerin zayıflamasına yol açmıştır. Gılgamış destanına da konu olan büyük Tufan Sümerlerin hakimiyetini kaybetmesine neden olmuştur. Akadlar tarafından çökertilen Sümerler, bağımsız kimliklerini kaybetmiştirler. Sümerlerin ardından gelen Akad ve Babil uygarlıkları onların izini taşımışlardır. Sümerlerin dini inanışları Babil sürgünü yoluyla Hristiyan, Yahudi ve İslam inanışlarını da etkilemeyi başarmıştır.
SÜMERLER BAŞKENTİ
Enlil'in Nippur'da Ekur adında bir tapınağı vardır. Bu nedenle Nippur Sümerlerin dini başkenti kabul edilir, burada tapınak yaptırmak veya bu tip inşaatlarda çalışmak, hizmetli olmak önemli sayılırdı
SÜMERLER ÖZELLİKLERİ
Tarihin bilinen en büyük medeniyetlerinden biri olan Sümerler özellikleri merak konusu olmuş durumda. Sümerler hakkında bilgi, Sümerler özellikleri ve Sümerliler neleri buldu soruları araştırılıyor. Yazı ve astroloji gibi yeniliklere imza atan Sümerler hakkında bilgi, arkeologlar tarafından edinilmektedir. Arkeologlar buldukları Sümer kalıntılarından yola çıkarak; Sümerlerin özellikleri, Sümerler haritası ve Sümerler insanlık tarihine katkıları hakkında birçok bilgi vermektedir. İşte Sümerler özellikleri:
SÜMERLER HARİTASI
SÜMERLER NELERİ BULDU?
Yenilikçi ruhlu olan Sümerler birçok icat yapmış ve medeniyetinin gelişimini sağlamıştır. Sümerler tarafından geliştirilen yenilikler tüm uygarlıklara yayılmayı başarmış ve modern dünyanın teknolojik gelişimine zemin hazırlamıştır. En eski uygarlık olarak kabul gören Sümerler hakkında; Sümerler neleri buldu?, Sümerler insanlık tarihine katkıları merak edilmektedir. İşte inovasyon ruhlu Sümerlerin icatları;