Hayber’in Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında Olmuştur? Hayber Kalesi’nin Fethi Kısaca Özeti, Önemi Ve Sonuçları

Hendek Savaşı'ndan sonra Yahudiler Mekkeli paganlarla ittifak ederek Müslümanların aleyhine dönmüşlerdir. Mekke-Medine ve Şam ticaret yolu üzerinde de tehlike arz etmekteydiler. Hz. Muhammed ve beraberindeki 1.600 kişilik ordu Hayber'i kuşattı. Yahudiler burada hazırlıksız yakalanarak 10 günlük kuşatmanın esiri oldular. Hayber Kalesi'nin fethi kısaca özeti bu şekildedir.

HAYBER KALESİ'NİN FETHİ

Hayber Savaşı, Müslümanlar ile Yahudiler arasında yapılan savaştır. Müslümanların Hayber Kalesi'ni kuşatması ile başlayan mücadele Müslümanların kaleyi fethetmesi ile son bulmuştur. Yahudilerin Mekke-Medine ve Şam ticaret yolu üzerinde tehlike oluşturması nedeniyle Hayber Savaşı başlamıştır.

HAYBER'İN FETHİ KAÇ YILINDA GERÇEKLEŞMİŞTİR?

Hayber'in fethi ne zaman oldu? Sorusunun yanıtı; 629 yılıdır. Arap Yarımadası olan Hayber bölgesinde gerçekleşmiştir. Müslümanların 10 günlük kuşatmasının ardından Hayber kKalesi fethedilmiştir.

HAYBER FETHİ KISACA ÖZETİ

Hendek Savaşı'ndan sonra Yahudilerin Müslümanlara karşı taraf alması ve Mekkeli paganlarla ittifak etmeleri savaşa zemin hazırladı. Müslümanların aleyhine propagasyanlar başlatıldı. Dönemin en önemli ticaret yollarından Mekke-Medine ve Şam ticaret yolu üzerinde Yahudilerin tehlike oluşturması savaşın en önemi sebepleri arasında yer alıyordu. Hz. Muhammed eşliğindeki 1.600 askeri birlik Hayber Kalesi'ni kuşatma altına aldı. 10 gün süren kuşatma sonucu Yahudiler fazla dayanamayarak teslim oldular.

HAYBER'İN FETHİ SONUÇLARI