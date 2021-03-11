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Giriş Tarihi: 13.9.2022 14:17 Son Güncelleme: 13.9.2022 14:17

Hayber'in Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında Olmuştur? Hayber Kalesi'nin Fethi Kısaca Özeti, Önemi Ve Sonuçları

Hayber’in Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında Olmuştur? Hayber Kalesi’nin Fethi Kısaca Özeti, Önemi Ve Sonuçları

Müslümanlar ile Yahudiler arasında gerçekleşen savaşlardan biri olan Hayber Muharebesi, 629 yılında cereyan etmiştir. Hayber, Medine’nin yaklaşık 180 km. kadar kuzeyinden başlayan, etrafı volkanik topraklarla çevrili geniş bir vadinin adı olarak bilinir. Bölgede oturan Yahudilerin dilinde burası “kale” anlamını taşıyordu. Hayber içinde bulunduğu vadinin verimliliği ve su bentlerinin çokluğu ile de meşhur bir yerdir. Aynı zamanda yarımadanın güney-kuzey ana yolu üzerinde önemli bir ticaret merkeziydi. Hayber Muharebesi de tam bu bölgede gerçekleşti. Hayber'in fethi ne zaman, kaç yılında olmuştur? İşte Hayber Kalesi'nin fethi kısaca özeti…

Hendek Savaşı'ndan sonra Yahudiler Mekkeli paganlarla ittifak ederek Müslümanların aleyhine dönmüşlerdir. Mekke-Medine ve Şam ticaret yolu üzerinde de tehlike arz etmekteydiler. Hz. Muhammed ve beraberindeki 1.600 kişilik ordu Hayber'i kuşattı. Yahudiler burada hazırlıksız yakalanarak 10 günlük kuşatmanın esiri oldular. Hayber Kalesi'nin fethi kısaca özeti bu şekildedir.

HAYBER KALESİ'NİN FETHİ

Hayber Savaşı, Müslümanlar ile Yahudiler arasında yapılan savaştır. Müslümanların Hayber Kalesi'ni kuşatması ile başlayan mücadele Müslümanların kaleyi fethetmesi ile son bulmuştur. Yahudilerin Mekke-Medine ve Şam ticaret yolu üzerinde tehlike oluşturması nedeniyle Hayber Savaşı başlamıştır.

HAYBER'İN FETHİ KAÇ YILINDA GERÇEKLEŞMİŞTİR?

Hayber'in fethi ne zaman oldu? Sorusunun yanıtı; 629 yılıdır. Arap Yarımadası olan Hayber bölgesinde gerçekleşmiştir. Müslümanların 10 günlük kuşatmasının ardından Hayber kKalesi fethedilmiştir.

HAYBER FETHİ KISACA ÖZETİ

Hendek Savaşı'ndan sonra Yahudilerin Müslümanlara karşı taraf alması ve Mekkeli paganlarla ittifak etmeleri savaşa zemin hazırladı. Müslümanların aleyhine propagasyanlar başlatıldı. Dönemin en önemli ticaret yollarından Mekke-Medine ve Şam ticaret yolu üzerinde Yahudilerin tehlike oluşturması savaşın en önemi sebepleri arasında yer alıyordu. Hz. Muhammed eşliğindeki 1.600 askeri birlik Hayber Kalesi'ni kuşatma altına aldı. 10 gün süren kuşatma sonucu Yahudiler fazla dayanamayarak teslim oldular.

HAYBER'İN FETHİ SONUÇLARI

  • Mekke-Medine ve Şam ticaret yolunun kontrolü ve güvenliği kesin olarak Müslümanların eline geçti.
  • Hayber Muharebesi Müslümanların ilk saldırı savaşı olarak tarihe geçmiştir.
  • El-Haris ve Merhab kılıçtan geçirildi.

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Hayber'in Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında Olmuştur? Hayber Kalesi'nin Fethi Kısaca Özeti, Önemi Ve Sonuçları
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