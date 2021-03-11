Hudeybiye Antlaşması Maddeleri - Hudeybiye Antlaşması Tarihi, Kısaca Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları

Hz. Muhammed gördüğü bir rüya üzerine Medine'den Mekke'ye doğru umre yapmak için 1500-1600 Müslümanla birlikte harekete geçer. Hudeybiye'ye vardıklarında Hz. Muhammed'in Kasvâ adlı devesinin yere çökmesiyle Müslümanlar burada konaklarlar. Mekkeliler Müslümanların umre yaptığını bile bile onları Mekke'ye almak istemezler. Hz. Muhammed bu olay üzerine elçi gönderir ama bu elçi esir tutulur. Daha sonra Osman bin Affan elçi olarak gönderilir fakat tepkileri değişmez. Bunun üzerine Mekkelilere karşı savaş ilan edilir. Bu savaşı yenemeyeceklerini anlayan Mekkeliler anlaşmaya razı olurlar.

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI NEDİR?

Hudeybiye, Mekke'de bulunanların ihrama girdiği yerlerden biridir. Hudeybiye Mekke'nin 17 km. batısında ve eski Cidde yolu üzerindedir. Hz. Peygamber'in, gördüğü bir rüya üzerine Medine'den Mekke'ye giderken burada konaklamasından ve Kureyş ile bir barış antlaşması yapmasını anlatan olaydır. Hudeybiye Antlaşması ya da Hudeybiye Barışı olarak bilinir. Hudeybiye Antlaşması tarihi ise 628 yılının mart ayıdır. Hudeybiye Antlaşması kimlerle yapıldı? Sorusunun yanıtı ise; Müslümanlar ve Kureyşliler arasında yapıldı şeklindedir.

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI KISACA ÖNEMİ

Hudeybiye Antlaşması Mekkeliler, Müslümanların siyasi varlığını resmen kabul ettiği antlaşmadır. Hudeybiye Antlaşması ayrıca barış ortamının oluşmasını ve İslamiyet'e geçişi hızlandırdı. Bu da İslamiyet'in yayılmasına katkı sağladı. Hudeybiye Antlaşması tarihteki en önemli yanlarından biri ise Mekke'nin fethini kolaylaştırmasıdır.

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI MADDELERİ

1. Müslümanlar o yıl Mekke'ye girmeden Hudeybiye'den geri dönecekler, umre için ertesi yıl gelecek ve şehirde ancak üç gün kalabilecekler.

2. Mekkeli bir kimse Hz. Muhammed'in yanına kaçarsa velisinin isteği üzerine geri verilecek, fakat bir Müslüman kaçarak Mekke'ye sığınırsa iade edilmeyecek.

3. Barış on yıl sürecek; taraflardan biri bu ittifaka dahil olmayan herhangi bir kabile ile savaşa girerse diğeri pasif kalacak. İki taraf, kendi hâkimiyetleri altındaki toprakları kervanların geçişi, hac ve umre için emniyet altında tutacak.

4. Diğer Arap kabileleri taraflardan istedikleriyle ittifak yapabilecekler.

5. Bu şartlara tarafların dışında kendileriyle müttefik olan kabileler de uyacak.

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI SONUÇLARI

Hudeybiye Antlaşması, Mekke'nin fethine doğru atılmış fiilî bir adım olarak görüldü. Hudeybiye Antlaşması sayesinde Müslümanlar daha fazla serbestlik kazandılar. Ayrıca tehlikeler de bir süre için önlenmiş oldu. İslâm tarihinde bu antlaşma bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu antlaşma ile Kureyşliler'in Müslümanlara karşı fiilî düşmanlığı sona ermiş oldu. Birbirlerini daha iyi tanıma ve aralarındaki ilişkileri geliştirme imkânı verdi. İslâmiyet Arap yarımadasında hızla yayılmaya başladı. Hudeybiye Antlaşması, Hz. Peygamber'in Kur'an ile de teyit edilen en büyük siyasî zaferi olarak da geçmektedir.