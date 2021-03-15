6 kişi çıktıkları yolda hayalleri gerçek oldu

Yozgat'ın devlet tarafından elde ettiği en önemli kazanımlarından olan Yozgat Bozok Üniversitesi'nin, Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne bağlı bir yüksek okul, fakülte olmaktan müstakil bir üniversiteye dönüşmesini sağlayan karar 2006 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Bu gün 15'inci yaş gününü kutlayan üniversiteye sahip olmaktan mutluluk duyan Yozgatlılar Yozgat'a kazandırılan bu hediyeden ötürü teşekkür ederken, yıllar önce üniversite hayali ile çıktıkları zorlu yolculuğu Sabah Yozgat'a anlattılar.

ÜNİVERSİTEMİZİ İSTİYORUZ

Zafer Özışık, Okan Eryaşar, Yaşar Güder, Metin Eroğlu, Cafer Karatepe, Suat Derinçay… O günün şartlarında (1996) Yozgat'ın ekonomik, sosyal, eğitim, sağlık ve daha pek çok alanda gelişiminin müstakil bir üniversite ile sağlanacağına inanan isimler. O gün 'Üniversitemizi İstiyoruz' talebini dağa, taşa, alışveriş poşetlerine, otomobil üstlerine ve gönüllere yazan bu isimlerle 15 yaşındaki Yozgat Bozok Üniversitesi'ne uzanan yolculuğu konuştuk. 6 arkadaştan Metin Eroğlu ve Cafer Karatepe vefat ederken Zafer Özışık, Okan Eryaşar, Yaşar Güder ve Suat Derinçay 2006 yılında gerçekleşen hayalin 10 yıl öncesine gittiler.

ZAFER ÖZIŞIK: "NE YAPABİLİRİZ DİYE DÜŞÜNDÜK VE…"

Hayırsever iş insanı Zafer Özışık, az gelişmiş bir olan Yozgat'a ne yapabiliriz noktasında bir irade ortaya koymak, şehre kazanım sağlamak adına müstakil üniversite söylemi etrafında bir araya geldiklerini söyledi.

Özışık o günleri şöyle anlattı: "Yozgat'ın gelişmemiş bir il olduğunu herkes biliyordu. Biz de şehrimize ne yapabiliriz diye düşündük. Nihayetinde bu şehirde ticaret yapıyoruz. Yozgat'tan da gitmeyi hiçbir zaman düşünmediğim için Yozgat'a ne yapalım diye düşünürken üniversiteyi harekete geçirdik. Geçmişte Kars ve Erzincan'da kurulacak üniversitenin biri Yozgat için planlanmıştı ama kurulmadı. Oralara bizim gücümüz yetmedi. Yozgat'ta 'müstakil üniversitemizi istiyoruz' diye bir kampanya başlattık. Burada bir mütevelli heyeti vardı. Rahmetli Metin Eroğlu, ben, Yaşar Güder, Cafer Karatepe, Okan Eryaşar birde Antalya'ya giden Suat Derinçay arkadaşımız ile 6 kişiydik.

Bir mücadele verdik. Yozgat halkı da bizi bu konuda destekledi. Konvoylar yaptık. Şimdi 14 bin öğrenci varsa 30 bin olurdu. Burada Yozgat için kim ne yaptıysa emeği geçen herkese, siyasilere, Yozgat halkı adına teşekkür ediyoruz. Yozgat için kim ne yapıyorsa Allah razı olsun. Bizim için siyasi görüşü, dini, dili, ırkı hiç önemli değil. Her Yozgatlı'nın Yozgat için yapacağı mutlaka bir şey vardır. Biz herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu pandemi süreci de biter yolumuza devam ederiz.

AK PARTİ DÖNEMİNDE KURULDU

Üniversitemiz Ak Parti döneminde kuruldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah daha iyi yerlere gider. Yozgat halkı olarak üniversitedeki öğretim görevlilerine, öğrencilere iyi davranalım. Onlar şehrimizin birer elçileri. Öğrenci olmayınca Yozgat terk edilmiş bir şehir gibi. Öğrenci olmayınca cadde ve sokakları görüyorsunuz. Aynı terk edilmiş şehir gibi. Onları para makinası değil de şehrimizin birer elçileri. Burada kaldıkları sürece 4-5 sene şehrimizi iyi tanıtsınlar. Dışarıdaki imajı daha iyi yerlere gitsin. Üniversitesiz Yozgat'ı düşünemiyoruz."

AMA BİZ MÜSTAKİL ÜNİVERSİTE İSTİYORDUK

İş insanı Yaşar Güder de 1996 yılında üniversite hayali kuran Yozgatlılar'dan.

"Yozgat'ta bir üniversitemiz vardı. Kayseri'ye bağlı Erciyes Üniversitesi. Ama biz müstakil üniversitemizi istedik. Fakültelerin olmasını istedik" diyen Güder; "Yozgat'a bir ufuk açılmasını istedik. Bizler okuyamadık ama çocuklarımız okusun. Yozgat halkının çocukları okusun. Yozgat'a öğrenciler gelsin. Yozgat'ın girişine müstakil üniversitemizi istiyoruz diye 6 kişilik bir ekiple tabela taktık. Tabela takmamızla birlikte bu işe devam etmek zorunda kaldık. O zaman rahmetli Metin Eroğlu, Zafer Özışık, Suat Derinçay, Okan Eryaşar, rahmetli Cafer Karatepe ve ben elimize birer megafon alarak yollara çıktık. Arkamızda Yozgat halkının olduğunu gördük. Cumhuriyet meydanında arkası açık bir tane kamyon ile üzerine çıkıp konuştuk, destek buldu. 2006 yılında üniversitemize kavuştuk, bu gün 15 yaşında. Emeği geçenler var olsun" dedi.

ÜNİVERSİTEMİZİ İSTİYORUZ KOMİTESİ KURDUK

Yozgat esnaflarından Okan Eryaşar da açıklamasında Yozgat için çok kıymetli olan üniversitenin şehre kazandırılmasına emeği geçenlere teşekkür etti.

Eryaşar; "O dönemde esnafların şehirde hareketlenmesi manasında arkadaş arası sohbetlerde sürekli bir şehrin canlanması manasında kriterler yapıyorduk. O zamanlarda Erciyes Üniversitesine bağlı yüksekokullarımız vardı. Bizim niye bağımsız bir üniversitemiz olmasın diye 6 kişilik bir komite kurduk. Üniversitemizi istiyoruz komitesiydi.

96 yıllardan itibaren şimdiki adıyla Bozok Üniversitesi Yozgat'ın gururu haline geldi. Rektörümüzden de biraz daha böyle sosyal alanlarının gelen öğretim görevlilerinin daha ihtiyaçlarının görüleceği şekle gelmesi için biraz daha gayretlerinin olmasını, yeşillendirilmesinin, sosyal alanlarının, ulaşımda biraz daha takviyelenmesini arzu ediyoruz. O gün emeği geçenlere teşekkür ediyorum, bu gün bu iradeye sahip çıkan Bilal Şahin'den de Allah razı olsun" diye konuştu.

NEDEN KENDİ ÜNİVERSİTEMİZ OLMASIN

İş İnsanı Suat Derinçay de üniversitenin kurulmasını sağlayan siyasi iktidara ve o gün kendileri ile bir hayal uğruna yola çıkan arkadaşlarına teşekkür etti.

Derinçay, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı: "Biz Yozgat çocuğuyuz, niye bizim kendi üniversitemiz olmasın. Kayseri'ye niye bağlı kalalım' dedim. 'Gelin Erciyes Üniversitesi değil de Bozok Üniversitesi yapalım, kendi üniversitemizi yapalım' dedim. Ben o zaman çimento bayisiydim. O zaman Erdoğan Akdağ Bey ile de görüştüm. O da olur verdi. Ondan sonra biz kampanya yaptık. Belki bin 500 araçlık bir kampanya yaptık. Kanal D'de benim dayımın oğlu vardı kameraman. O geldi. O zamanki Kanal D'ye bile yansıdı. Böyle bir oluşum içerisine girdik ve yaptık. Çok mutlu oluyorum Bozok Üniversitesini görünce.

Ben 20 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Ama Yozgat deyince burnumda tütüyor. O da ayrı bir olay. Yozgat'ı çok seviyorum. Yozgat için yapmamız gereken ne varsa her şeyi yapmaya hazırım.