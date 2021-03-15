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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 ne zaman ve nasıl yapılacak? açıklandı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi sınavları için tarih belli oldu. Kurumun resmi sitesi üzerinden açıklama geldi. Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle güz dönemi sınavları online olarak uygulanmıştı. Bahar dönemi AÖF sınavlarının da online olup olmadığını merak edenler konu ile ilgili sorgulamalarına hız kazandırdılar. Bu bakımdan; ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte 2021!

Giriş Tarihi: 15.3.2021 07:18 Son Güncelleme: 15.3.2021 07:19 ABONE OL
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? AÖF sınav tarihleri açıklandı!

Lisans ya da önlisans eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen öğrencileri yakından ilgilendiren AÖF sınavlarına (bahar dönemi) ilişkin heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bahar Dönemi ara sınavları olarak bilinen vize sınav tarihleri için gün sayan öğrenciler aynı zamanda sınavların online olup olmayacağını da sorguluyor. Bu bakımdan; AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 AÖF sınav tarihleri belli oldu!

AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan'da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

  • Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
  • Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
  • Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

AÖF SINAVLARI NASIL OLACAK?

2020-2021 Bahar Dönemi ara sınavları çevrim içi (online) ortamda yapılacak.

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? AÖF sınav tarihleri açıklandı!
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