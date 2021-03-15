Arabistan Yarımadası neresi? Arabistan Yarımadası ülkeleri ve haritası

Arabistan yarımadasında yer alan ülkelerin birçoğu pek çok kişi tarafından tanınmakta, gerek kültürü, gerek ekonomik özellikleri gerekse de siyasi durumları sebebiyle herkes tarafından kulak aşinalığı bulunmaktadır. Arap yarımadasını bu kadar ünlü yapan bir diğer nokta ise birçok petrol yatağının bu yarımadada bulunması ve oldukça geniş çaplı bir ticari kaynak olmasıdır.

ARABİSTAN YARIMADASI NERESİ?

Arabistan yarımadası, Afrika'nın kuzeydoğusunda ve Asya kıtasının güneybatısında yer alan geniş bir yarımadadır. Arap yarımadasının üç tarafı denizlerle çevrilidir ve bu yarımadanın alanının büyük bir kısmını çöller kaplamaktadır. Batı kısmında Kızıldeniz ve Akabe Körfezi, kuzeyinde Irak ve Ürdün, doğusunda İran Körfezi, Umman Denizi ve Basra Körfezi; güneyinde ise Hint Okyanusu bulunur.

Arabistan yarımadasının kıyılarının uzunluğu 9000 kilometredir ve yarımadanın toplam yüz ölçümü ise 2.590.000 kilometrekare olarak hesaplanmaktadır.

ARABİSTAN YARIMADASI ÜLKELERİ

Arap yarımadasında Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak bulunmaktadır.

Bahreyn bir ada ülkesidir ve sınırları olarak bakıldığında Arap yarımadasının içinde yer almaktadır. Ürdün ve Irak ise bütün olarak Arap yarımadasında yer almaz. Bu iki ülkenin topraklarının bir kısmı Arap yarımadasının dışında kalmaktadır.

ARABİSTAN YARIMADASI HARİTASI

Arap yarımadasının haritasına bakıldığında bu yarımadanın en kuzeyinde Ürdün ve Irak olduğunu görürüz. Zaten bu sebeple bu iki ülkenin topraklarının bir kısmı Arabistan yarımadasından dışarı taşmaktadır.

Arabistan yarımadasının tam ortasında ise Suudi Arabistan yer alır. Suudi Arabistan, bu yarımadanın en büyük ülkesidir ve bütün yarımadanın %60'ından fazlasını Suudi Arabistan kaplamaktadır.

Irak'ın güneydoğusunda Kuveyt bulunur. Kuveyt'ten kıyı şeridi takip edildiğinde ise Katar'a ulaşılır. Katar'ın biraz güneyinde bir ada ülkesi olan Bahreyn yer alır.

Irak'ın Hint okyanusu kıyısında Yemen ve Umman yer almaktadır. Umman'dan kuzeye doğru çıkıldığında ise karşımıza Umman Körfezi'ne kıyısı bulunan Birleşik Arap Emirlikleri çıkar.

ARABİSTAN YARIMADASINA KIYISI BULUNAN ÜLKELER

Arabistan yarımadasına kıyısı bulunan ülkeler hem Arabistan yarımadasında bulunan hem de dışarıda toprakları kalan Ürdün ve Yemen'dir. Bunun yanında İran Körfezi sebebiyle İran'ın; Kızıl Deniz sebebiyle de Sudan ve Etiyopya'nın da Arabistan yarımadasına kıyısı olduğu söylenebilir.

ARABİSTAN YARIMADASI HANGİ DENİZLERLE ÇEVRİLİDİR?

Arabistan yarımadasının 3 tarafı denizler ve su kütleleri ile çevrilidir. Arap yarımadasının batısında Kızıldeniz ve Akabe Körfezi, güneyinde Aden Körfezi ve Hint Okyanusu, doğusunda ise İran Körfezi, Umman Denizi ve Basra Körfezi bulunmaktadır.

Arap yarımadasının bir yarımada ismini alabilmesinin sebebi bu üç tarafının denizler ile kaplı olması durumudur. Bu kadar çok su kütlesiyle çevrili olmasının Arap yarımadasına getirdiği en büyük katkılardan biri de yüzyıllar içerisinde deniz sularının çekilmesi ile yarımada içerisinde birçok petrol yataklarının oluşmuş olmasıdır.

ARABİSTAN YARIMADASI COĞRAFİ KONUMU

Arap yarımadası, coğrafi olarak Asya kıtasının güneybatısında ve Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer alır. Sıcak bir iklime sahip olan Arabistan yarımadasının üç tarafı denizler ve körfezlerle kaplıdır, çok büyük bir kısmı ise çöllerden oluşmaktadır.

Arabistan yarımadası coğrafi olarak Afrika kıtasının kuzeyine benzemektedir. Özellikle batı kıyılarının büyük bir kısmı lagünlerden oluşmaktadır. Kenar dağları ise dik yamaçlara sahiptir. Bu yarımadanın iç kısmında ise kümbetler ve alçak sırtlar bulunmaktadır.