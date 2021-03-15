Buckingham Sarayı nerede? Buckingham Sarayı kaç odalı?

Buckingham Sarayı Avrupa'nın en önemli yapılarından biri olup, yaklaşık olarak 300 yıllık bir geçmişe sahiptir. Hem müze hem resmi devlet dairelerini içerisinde barındıran bu saray aynı zamanda Buckingham Binası olarak da isimlendirilmiştir.

BUCKİNGHAM SARAYI NEREDE?

Buckingham Sarayı, Birleşik Krallık hükümdarlarının yönetim merkezidir. Buckingham Sarayı günümüzde hem saray hem müze olarak kullanılmaktadır. Buckingham Sarayı hangi ülkede? Sorusunun yanıtı; İngiltere'dir. Buckingham Sarayı İngiltere'nin Westminster Şehri'nde bulunmaktadır.

BUCKİNGHAM SARAYI NE ZAMAN YAPILDI?

Buckingham Sarayı tarihi 300 yıl öncesine dayanmaktadır. Buckingham Sarayı 150 yıl kadar özel mülk arazisinde yer almıştır. 1703'te Buckingham Evi olarak adlandırılan Westminster Dükü'nün konağı yer almaktaydı. 1763'te III. George tarafından Kraliçe Charlotte için alınan bina haline geldi. Daha sonra "Kraliçenin Evi" olarak adlandırılmaya başlandı. Bu saraya mimar elleri değerek, 19. yüzyıllarda John Nash ve Edward Blore gibi mimarlarca genişletildi. 1837'de Kraliçe Victoria'nın tahta çıkmasının ardından Londra'daki ikametgahı bu saray oldu. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında ise kraliyet ailesinin halkı selamladığı yer haline gelmiştir. II. Dünya Savaşı'ndaki Alman bombardımanından nasibini de almıştır.

BUCKİNGHAM SARAYI KAÇ ODALI?

Buckingham Sarayı konusunda merak edilen detaylardan biri kuşkusuz oda sayısıdır. Kraliyet ailelerini ağırladıkça oda sayısı artmıştır. Şu an sarayın toplam 775 odası bulunmaktadır. Sarayın içerisinde ayrıca mavi salon, yeşil salon ve beyaz salon bulunmaktadır. Kraliyet sembolleri olan pek çok tablo ve resim bulunmaktadır. Beyaz salon, kraliyet ailesinin resmi toplantılarının yaptığı yerdir. Mavi salon, Buckingham Sarayı mimari John'un yaptığı özel yerdir. Yeşil salon, kraliyet ailesinin resmi toplantılarını yaptığı yerdir.