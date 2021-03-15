Geleceğin teknoloji yıldızları Anadolu’da yetişiyor

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, gençlerle ve çocuklarla bir araya geldiklerini içlerindeki bilim ve teknoloji heyecanını ön plana taşımak istediklerini söyledi. Türkiye'nin teknolojiyi kullanan değil, üreten, tasarlayan ve bunu da bilim temelli gerçekleştirecek yetkinliğe sahip olduğunu dile getiren Mandal, "Biz de bu çocuklarımızla geleceğimizi birlikte şekillendiriyoruz. Geleceğimizin teknoloji yıldızlarını birlikte yetiştirmek istiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi Osman Coşkun da öğrencilerin gelecekle ilgili hedeflerine ulaşmada onları destekleyeceklerini söyledi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi ve 23. dönem Yozgat Milletvekili hemşerimiz Dr. Osman Coşkun, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası münasebetiyle Yozgat'ta öğrencilerle bir araya geldi.

BİLİM VE TEKNOLOJİ HAFTASI

Mandal, 8-14 Mart tarihinin Bilim ve Teknoloji Haftası olduğunu söyledi. Türkiye'nin önemli kurumlarından biri olarak ülkemizin değişik illerinde faaliyetler planladıklarını kaydeden Mandal,"Bunların ilkini de bugün Yozgat'ta gerçekleştirdik. Gençlerimizle, çocuklarımızla bir araya gelip içlerindeki bilim ve teknolojiye karşı olan heyecanı ön plana getirmeyi planladık. Kayseri'deki bilim merkezimizle birlikte burada yarım günlük bir etkinlik planladık" dedi.

HEYECANLILAR

Mandal, öğrencilerle bir araya geldiklerini ve öğrencilerin bilime olan tutkularının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Bu anlamda gençlerin desteklenmesi, teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yapan Mandal, şunları kaydetti; "Öğrencilerimizle bazı deneyleri gerçekleştirdik. Sohbetlerimizde çocuklarımıza ipucu verdik. Yaşadığımız korona döneminde ilaç aşının önemini anlattık. Arkasından çocuklarımızla çalıştık. Her biri o kadar pırıl pırıl ki. Bu süreçte neler olduğunun farkındalar. En küçük yaş grubundan sekizinci sınıftaki öğrencimize kadar. O kadar heyecanlılar ki. Neyi yapabileceklerini ve daha da gelecekte neleri yapabileceklerini çok iyi biliyorlar. Onlara yeter ki biz biraz daha yanlarında olduğumuzu hissettirelim. Onların önünü açalım, onlara güç verelim. Onlara cesaret verelim onlar çok daha iyisini yapacaklar"

GÜVENİYORUZ

"Bugünün değil geleceğin de sorunlarını çözecek olan bu çocuklarımız bu gençlerimiz" diyen Mandal, çocuklara ve gençlere güvendiklerini bu güven ile Yozgat'a geldiklerini söyledi. 5 gün boyunca değişik illerde öğrencilerle birlikte olacaklarını anlatan Mandal, 81 ilde 81 tane bilim ve teknoloji söyleşisi gerçekleştireceklerini aktardı. Mandal, bu vesile ile öğrencilerdeki bilim ve teknolojiye olan ilginin artmasını hedeflediklerini ifade etti.

ÜRETEN TÜRKİYE

Mandal, Türkiye'nin teknolojiyi yalnızca kullanan değil, üreten bir ülke konumuna geleceğini dile getirdi. Çocuklarla geleceğin şekilleneceğine değinen Mandal, "Çünkü biz inanıyoruz ki ülkemiz teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten, teknolojiyi tasarlayan ve bunu da bilim temelli yapacak yetkinliğe sahip. Bu inanca sahip, bu güce sahip. Biz de bu çocuklarımızla geleceğimizi birlikte şekillendiriyoruz. Geleceğimizin teknoloji yıldızlarını birlikte yetiştirmek istiyoruz. Öğrencilerimizle gelecekte çok daha iyilerini sadece ülkemiz için değil, dünya için insanlık için yapacağımıza ve şuan karşılaşıyor olduğumuz sorunların ve gelecekte karşılaşacağımız sorunların bilim temelli, bilim ve teknoloji ile çözebileceğimize ve bunun için de en önemli ihtiyaç olan insan kaynağımız. Biz de bu insan kaynağımızı daha nitelikli hale getirmek için onları kıymetlendirmek için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz TÜBİTAK olarak" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİMİZİ BEKLİYORUZ

Devletin sunduğu imkanların önemine değinen Mandal, "Öğretmenlerimizden, okul müdürlerimizden, ilçe ve il milli eğitim müdürlerimizden ricamız var. Bizim bilim fuarlarımız var, öğrencilerimizi bu fuarlara dahil etsinler. Teknoloji atölyelerimiz var, oraya öğrencilerimizi bekliyoruz. Devletimizin sunduğu imkanlar var. Öğrencilerimizi bu imkanlardan faydalanmaya davet ediyoruz" dedi.

YOZGAT'A BİLİM MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi ve 23. dönem Yozgat Milletvekili hemşerimiz Dr. Osman Coşkun da Yozgat'a bir bilim merkezi kazandırma hedefi bulunduğunu bu anlamda TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan destek isteyeceklerini söyledi. Coşkun, Mandal ile birlikte Yozgat'a bilim ve teknoloji konulu ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün kıymetli TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte Yozgat'ımıza bir dizi bilimsel ve teknolojik konulu ziyaret amacıyla geldik" dedi.

ANLAMLI BİR GÜN

Bu ziyaretin zamanlamasının çok anlamlı olduğunu anlatan Coşkun, "Şehit Korgeneral Osman Erbaş Komutanımız ve tüm şehitlerimizin anısına özellikle binlerce Osman Erbaşlar yetişsin ve ülkemizin geleceğinde bağımsızlığında etkin olsun düşüncesindeyiz. Bu kapsamda bu ziyaretler sonucunda özellikle sayın valimizin hazırladığı bir bilim merkezi projesi var. Bu konuda da sayın Prof. Dr. Hasan Mandal beyefendiden destek rica edeceğiz. Valiliğimiz, belediyemiz ve bilim camiamızla Yozgat'ımıza bir de bilim merkezinin kazandırılması hedeflenmekte. Bununla birlikte hem üniversiteye yapacağımız ziyaretler hem de okullarımızda ziyaretlerimizle de öğrencilerimizin gelecekle ilgili hedefler koymasını gelecekte iyi noktaya ulaşabilmeleri için onların duygularına hedeflerine de dokunmayı arzu ediyoruz. Ben de bu topraklardan bu şehirdeki okullardan bugünkü geldiğimiz noktaya gelmiş bir insan olarak bir hemşeriniz olarak da bugün gençlerimizle çocuklarımızla bir araya gelip onların gelecekteki hedeflerini özgüvenlerini daha net bir şekilde belirlemesine vesile olmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.