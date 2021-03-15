‘Genç ofis’ açılmasına yönelik protokol imzalandı

Amasya Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç tarafından imzalanan protokolle oluşturulacak 'Genç Ofis' ile öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve spor faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca bağımlılıkla mücadelenin yanı sıra gençlerin kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde iş birliğinin artırılması ve desteklenmesi de amaçlar arasında yer alıyor.

Rektör Elmacı, "Üniversitemizde Gençlik Ofisi'nin yapılması için çalışma başlattık. Gençlik Ofisi başta öğrenciler olmak üzere akademisyenlerimize ve üniversitemizin idari personeline de hitap edecektir" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kılıç ise, "Gençlik merkezlerimizdeki tüm çalışmalarımızı gençlerimizin yoğunlukta yaşadığı okul bölgelerine ve ilçe merkezlerinde gençlerin ayağına götürmeyi amaçlıyoruz. Kuracağımız Genç Ofis ile onların gelişimine katkı sağlamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.