İlk Hicret Nereye Olmuştur? İslam Tarihinde İlk Hicret Ne Zaman Yapılmıştır?

Hecr kökünden türeyen hicret kelimesi zaman içinde belli olaylarla bütünleşmiştir. Hicret kelimesini duyunca herkesin aklına ilk olarak bu olaylar gelmektedir. Bu olaylardan ilki 622 yılında Mekkeli Müslümanların Medine'ye göç etmesidir.

İLK HİCRET NE ZAMAN OLMUŞTUR?

Ayrıntıları ile bilinen ilk hicret Müslümanların 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmeleri olayıdır. Ancak Kuran'ı Kerim'e göre ilk hicret bu olay değildir. Kuran'ı Kerim'de Hz. Muhammed'den önce gelen peygamberlerin de zaman zaman hicret etmek zorunda bırakıldıkları anlatılmıştır. Aynı zamanda hadislere bakarak Hicret etmenin neredeyse bütün peygamberlerin yaşadığı bir şey olduğunu anlayabilsek de ilk hicretin tarihi kesin olarak kestirilememektedir. İslamiyet tarihinde gerçekleşen hicret olaylarının çoğu Müslümanlara uygulanan zorbalıkların sonucudur.

İslamiyet tarihinde bilinen ilk hicret Hz. Muhammed Müslümanlığı tebliğ etmeye başladıktan sonra gerçekleşti. Mekke'de Müslümanlığın yayılmasından rahatsız olan müşrikler yani Mekke'de yaşayan putperest kesim Müslümanlara baskı uygulamaya başladı. Zamanla bu baskılar şiddete dönüştü. Bunun sonucunda bir grup Müslüman Habeşistan'a hicret etti. Bu olayın üzerinden çok fazla geçmeden, 615 yılında, on bir erkek ve dört kadından oluşan bir hicret topluluğu da Müslümanların ilk hicret ettiği yer olan Habeşistan'a hicret etti. Müslümanlar, rahatça ibadet edebilmek ve dinlerini rahatça yaşamak için hicret etmek zorunda bırakılmışlardı.

HİCRET NEYE DENİR?

Hicret kelimesi hecr kökünden türemiş bir kelimedir. Hecr kökü kelime anlamı olarak "terketmek, ayrılmak" anlamına gelmektedir. Hecr kelimesinden türetilen hicret kelimesi ise "kişinin bir yerden ayrılıp uzaklaşması" anlamında kullanılmaktadır. TDK anlamına bakılınca ise hicret kelimesi göç anlamına gelmektedir.

İslamiyet'in Hz. Muhammed tarafından yeni yeni tebliğ edilmeye başlandığı dönemde pek çok hicret yani göç gerçekleşmiştir. Ama bu hicret olaylarının en büyüğü 622 yılında olmuştur. Mekkeli müşrikler de denen putperestlerin baskılarına dayanamayan Müslüman kesim, 15 gün sürecek bir şekilde Mekke'den Medine'ye göç etmiştir. Bu olay tarihe Hicret Olayı olarak geçmiştir. Sonuçları uzun süre devam etmiş ve İslamiyetin yayılma hızını etkilemiştir.