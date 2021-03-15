Kremlin Sarayı nerede, hangi ülkededir? Kremlin Sarayı ne zaman yapıldı?

Eski bir savunma kalesi olan Kremlin sarayı, 19 metre yükseklikte kırmızı bir duvarla çevrilidir. 2250 metre çevre uzunluğuna sahi olan sarayın içerisinde birçok kilise ve katedral bulunmaktadır. Saint-Basile Katedrali bu anlamda en gözde olan yerlerden biridir. Her kubbenin yüksekliği deseni ve renkleri birbirinden farklıdır. Sarayın içerisinde bulunan diğer yerler müze olarak kullanılmaktadır.

KREMLİN SARAYI NEREDE?

Kremlin Sarayı Rusya'dadır. "Kale", "hisar", "şato" anlamlarına gelen Kremlin Sarayı Rusya'nın merkezinde bulunan muhkim yapılar bütünüdür. En tanınmışları ise Moskova Kremlini'dir. Burası devrim öncesinde Rus çarlarının ikametgâhı haline gelmiştir.

KREMLİN SARAYI'NI KİM YAPTIRDI?

Rusya'nın gözdesi olan sarayın mimarları; Konstantin Thon, Nikolay Ivanovitsj Tsjitsjagov'dur.

KREMLİN SARAYI NE ZAMAN YAPILDI?

Saray için ilk 1487'de Beklemişhev Kulesi, 1490'da Borovitskaya Kulesi, Aziz Nikola ve Aziz Flor kapıları yapıldı. 3. İvan döneminde birkaç katedral eklenmiştir. Alman, İngiliz ve Hollandalı mimarlar saray için emek harcamışlardır. Büyük İvan Çan Kulesi'nin yapımına 1505'te başlanıp 1600'de tamamlamışlar. Kulede dünyanın en büyük çanı bulunur. Tam 218 ton ağırlığındaki çanın ismi Çar Koloko. Büyük Saray 1838-1849 yılları arasında Bolşoy Kremlyovskiy Dvoryets inşa edildi. 1932-1934'te Kremlin Tiyatrosu, 1961'de Kongreler Sarayı yapılmıştır. Kremlin Sarayı günümüzde, Rusya'nın bir simgesi durumuna gelmiştir.

KREMLİN SARAYI KAÇ ODALI?

Kremlin Sarayı 125 metre uzunluğunda, 47 metre yüksekliğindedir. Sarayın toplam alanı yaklaşık 25.000 metrekaredir. Ayrıca Kremlin Sarayı'nın odası 700'den fazladır. Saray'ın binaları iç avluya sahip bir şekil oluşturmaktadır.