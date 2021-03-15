MEB Öğretmen atamaları başvuru tarihleri 2021: 20 bin Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

İlk olarak ön başvuruların alınacağı sonrasında sözlü sınavlara dair sürecin başlayacağı öğretmen atamalarına ilişkin bilgiler, MEB tarafından yayımlanan kılavuzda yer aldı. Adaylar e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapabilecek olup sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınav için ön başvuruda bulunabilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre adayların belirtilen şekilde işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu bakımdan; öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 20 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman başlıyor? İşte MEB kılavuzu ile atama takvimine ilişkin bilgiler!

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak. Atama işlemleri, "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

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