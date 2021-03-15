'Mesleki eğitimde bin okul' ile Almus'ta 7 atölye kuruldu

Mesleki eğitimde öğrenci sayısı ve özellikle başarılı öğrencilerin yönelimleri giderek artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu kapsamda 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul' projesini hayata geçirdi. Projenin odağında, mesleki eğitimde son yıllarda yaşanan iyileşmenin tüm meslek okullarına yaygınlaştırılması ve mesleki eğitimin kalitesinin artırılması yer alıyor.

Proje, 1000 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini kapsıyor. Bu kapsamda Tokat'ta 11 mesleki ve teknik Anadolu Lisesi projeye dahil edildi. Bu okullar; Almus ÇPAL, Erbaa MTAL, Merkez Evliya Çelebi MTAL, Merkez Yeşilırmak MTAL, Niksar MTAL, Niksar GOP MTAL, Pazar Ayşe Ak Seda Sayan ÇPAL, Turhal Akşemsettin MTAL, Turhal Şehit Ahmet Atilla Güneş MTAL, .Zile Dinçerler MTAL, Zile MTAL olarak belirlendi.

Bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığınca, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında projeye dahil edilen Almus Çok Programlı Anadolu Lisesine Z-Kütüphane ile yazılım geliştirme atölyesi, ağ işletmenliği ve siber güvenlik atölyesi, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü atölyesi, gastronomi atölyesi, tesisat atölyesi, kumanda atölyesi ve yeşil enerji atölyesi olmak üzere 7 adet atölye kuruldu.

BAKAN SELÇUK VE BAKAN YARDIMCISI ÖZER'E TEŞEKKÜR

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali proje ile ilgili yaptığı açıklamada; "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk liderliğinde, Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer koordinesinde uluslararası standartlarda çalışmalar sergileyen mesleki eğitim kurumlarımız, küresel salgın sürecinde seferberliğin en ön sıralarında yer almıştır. Bakanlığımız tarafından başlatılan Mesleki eğitimde 1000 Okul Projesi ile de mesleki eğitim de okullar arası başarı farklarının azaltılması hedeflenmiştir. Okullarımızın alt yapıları hızla güçlendirilmekte, atölye, laboratuvar, Z- kütüphane kurulumu gerçekleştirilmektedir. Yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli eğitimleri hızla devam etmektedir. Çağın getirdiği becerileri en üst seviye de kazanan, güçlü ülkemizin güçlü meslek liseleri her zaman olması gereken yerde "Hayatın tam içinde, Üretimin Merkezi" de yer almaya devam edecektir" diyerek Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a ve Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer'e teşekkürlerini iletti.