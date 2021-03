Telepati yöntemi nedir? Telepati nasıl yapılır?

Bir kişinin kafasının içinden geçenleri bir araç kullanmadan iletmesine telepati denir. Telepati kurmak ile ilgili sorular her zaman merak konusudur. Telepati yapmak bir tür düşünce transferi olarak tanımlanır. Düşünce temel itibarıyla enerjilerden ve titreşimlerden oluşmaktadır. Telepati yöntemi ise bu titreşimlerin iletişim kurmak için kullanılmasıdır. Telapati gerçek mi sorusunun net bir cevabı olmamakla birlikte hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Zihnimizde canlandırdığımız her düşünce evrene bir enerji yaymaktadır. Telepati yöntemi ise bu enerjinin ruhsal bir yolla aktarılmasıdır.

TELEPATİ NEDİR?

En geniş anlamıyla düşünce kontrolü olarak bilinen telepati insanın duygu ve düşüncelerini ruhsal bir yolla iletmesidir. Telepati yöntemi insanların beş duyu organlarını kullanmadığı bir iletişim yöntemidir. Paranormal bir yetenek olarak kabul gören telepati yöntemi bilgi aktarı sağlayan bir yetenektir. Eski Yunanca'da uzak anlamına gelen tele sözcüğü etkilenme ve hissetme anlamlarını karşılamaktadır. Kökeni uzun yıllara uzanan telepati yoluyla insanlar arasında fikir, düşünce ve duyum aktarımı sağlanmaktadır. Doğu Bloğu ülkelerinin çoğunda bio enformasyon olarak adlandırılan telapati kurmak ile ilgili sorular sık sık karşımıza çıkmaktadır. Telepati yapmak, alıcı ve verici arasında bir etkileşim alanı oluşturmakla gerçekleştirilir. Telepati yönteminde bir duygu ve düşünceyi gönderen kişiye verici denilirken, gönderilen iletiyi alan kişiye ise alıcı adı verilir. Telepati yeteneği gelişmiş olan kişilerde zihin okuma yeteneğinin geliştiği söylenmektedir. Telepatinin başlıca iki araştırma alanı vardır, bunlar; Parapsikolojik ve Psikokinezi'dir. Bu alanlarda telepati yöntemini anlamak için birçok farklı araştırma yapılmaktadır. Telepati nasıl yapılır sorusuna çeşitli cevaplar verilmiştir fakat henüz net bir sonuca varılamamıştır.

TELEPATİ NASIL YAPILIR?

Telepati yapmak ruhsal yol ile duygu ve düşüncelerin aktarılmasıdır. Telepati yapmak düşüncelerin aktarımına yardım eden bir ruhsal iletişim yoludur. Sonradan edinilen donanımlar telepati yeteneğini geliştirir fakat telepati yapmak için doğuştan insanda var olan yatkınlık çok önemlidir. Duyular dışı aktarım yapan telepati yöntemi, durugörü ve prekognisyon olarak bilinmektedir. Telapati gerçek mi sorusuna cevap bulabilmek adına çeşitli deneyler yapılmıştır. Telepati yöntemi için yapılan en bilindik iki yöntem Ganzfeld uyarımı ve Zener kartlarıdır. Günlük hayatta içimize doğan birinin bizi araması, birinin düşündüğümüz şeyi söylemesi gibi olaylar telepatiye örnek olarak gösterilebilir. İşte, telepati nasıl yapılır sorusunun cevabı: