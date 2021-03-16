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Giriş Tarihi: 16.3.2021 20:08 Son Güncelleme: 16.3.2021 20:08

AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu!

AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? Bahar Dönemi Açıköğretim AUZEF sınav tarihleri belli oldu!

bünyesinde Açıköğretim üzerinden eğitimlerine devam eden binlerce aday Bahar dönem AUZEF sınav tarihleri için gözünü kurumdan gelecek açıklamaya çevirmişti. Bu kapsamda sosyal medya hesabı üzerinden gelen açıklamada “Bahar dönemi AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?” gibi soruların yanıtı verilmiş oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle güz döneminde de sınavların online ortam üzerinden yapıldığı bilinirken bu dönemde de AUZEF sınav tarihlerinde öğrenciler sınavlara elektronik ortam üzerinden katılım sağlayacak.

AUZEF sınav tarihleri, İstanbul Üniversitesi'nin resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Bu kapsamda Bahar dönemine ilişkin vize ve final sınavlarının belirlenen tarihler aralığında elektronik ortam üzerinden yapılacağı kaydedildi. Bu kapsamda "Bahar dönemi AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?" gibi sorular yanıt arıyor. İşte İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF sınav tarihleri ve tüm detaylar…

AUZEF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim hayatlarına devam eden binlerce öğrenci AUZEF sınav tarihleri araştırmasına çıktı. Bugün gelen açıklama ile beraber 2020-2021 Bahar Yarıyılına ait sınavların 24 Nisan tarihinde başlayacak olduğu bildirildi. Sınavlara esınav.istanbul.edu.tr adresinden katılım sağlanacak.

AUZEF bahar yarıyılı ara sınavlar yüz yüze mi, online mi olacak? AUZEF sınavları ile ilgili son dakika açıklaması!

2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara sınavları 24 Nisan 2021 10.00- 02 Mayıs 2021 23.59 tarihleri aralığında gerçekleşecek. Sınavlara hangi gün ve saatlerde girileceği http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden daha sonra açıklanacaktır.

Daha öncesinde kurum tarafından yapılan açıklamada;

"2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavlarının çevrim içi (online) yapılmasına karar verilmiştir. Bitirme ve telafi sınavlarına ilişkin bilgilendirme, salgın sürecinin gidişatına göre önümüzdeki haftalarda yapılacaktır."

ifadelerine yer verilmişti.

YARIYIL SONU (BİTİRME SINAVLARI) TARİHİ

İÜ AUZEF Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 2-10 Ocak 2021 tarihleri arasındaydı. İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 12-13 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak

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AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? Bahar Dönemi Açıköğretim AUZEF sınav tarihleri belli oldu!
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