AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? Bahar Dönemi Açıköğretim AUZEF sınav tarihleri belli oldu!

AUZEF sınav tarihleri, İstanbul Üniversitesi'nin resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Bu kapsamda Bahar dönemine ilişkin vize ve final sınavlarının belirlenen tarihler aralığında elektronik ortam üzerinden yapılacağı kaydedildi. Bu kapsamda "Bahar dönemi AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?" gibi sorular yanıt arıyor. İşte İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF sınav tarihleri ve tüm detaylar…
AUZEF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAPILACAK?
İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim hayatlarına devam eden binlerce öğrenci AUZEF sınav tarihleri araştırmasına çıktı. Bugün gelen açıklama ile beraber 2020-2021 Bahar Yarıyılına ait sınavların 24 Nisan tarihinde başlayacak olduğu bildirildi. Sınavlara esınav.istanbul.edu.tr adresinden katılım sağlanacak.
2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara sınavları 24 Nisan 2021 10.00- 02 Mayıs 2021 23.59 tarihleri aralığında gerçekleşecek. Sınavlara hangi gün ve saatlerde girileceği http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden daha sonra açıklanacaktır.
2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Tarihleri— İstanbul Üniversitesi AUZEF (@acikveuzaktan) March 16, 2021
🗓️24 Nisan 2021 🕙10.00
🗓️02 Mayıs 2021 🕛23.59
Sınavlara hangi gün ve saatlerde girileceği https://t.co/SgmegaC84H adresinden daha sonra açıklanacaktır. pic.twitter.com/kXU6xtorog
Daha öncesinde kurum tarafından yapılan açıklamada;
"2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavlarının çevrim içi (online) yapılmasına karar verilmiştir. Bitirme ve telafi sınavlarına ilişkin bilgilendirme, salgın sürecinin gidişatına göre önümüzdeki haftalarda yapılacaktır."
ifadelerine yer verilmişti.
YARIYIL SONU (BİTİRME SINAVLARI) TARİHİ
İÜ AUZEF Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 2-10 Ocak 2021 tarihleri arasındaydı. İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 12-13 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak