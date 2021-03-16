AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? Bahar Dönemi Açıköğretim AUZEF sınav tarihleri belli oldu!

AUZEF sınav tarihleri, İstanbul Üniversitesi'nin resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Bu kapsamda Bahar dönemine ilişkin vize ve final sınavlarının belirlenen tarihler aralığında elektronik ortam üzerinden yapılacağı kaydedildi. Bu kapsamda "Bahar dönemi AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?" gibi sorular yanıt arıyor. İşte İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF sınav tarihleri ve tüm detaylar…

AUZEF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim hayatlarına devam eden binlerce öğrenci AUZEF sınav tarihleri araştırmasına çıktı. Bugün gelen açıklama ile beraber 2020-2021 Bahar Yarıyılına ait sınavların 24 Nisan tarihinde başlayacak olduğu bildirildi. Sınavlara esınav.istanbul.edu.tr adresinden katılım sağlanacak.