AÖF sınav tarihleri 2021 açıklandı! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Lisans ya da önlisans eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen öğrencileri yakından ilgilendiren AÖF sınavlarına (bahar dönemi) ilişkin heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bahar Dönemi ara sınavları olarak bilinen vize sınav tarihleri için gün sayan öğrenciler aynı zamanda sınavların online olup olmayacağını da sorguluyor. Bu bakımdan; AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 AÖF sınav tarihleri belli oldu!
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan'da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
AÖF SINAVLARI NASIL OLACAK?
2020-2021 Bahar Dönemi ara sınavları çevrim içi (online) ortamda yapılacak.