AÖF sınav tarihleri 2021 açıklandı! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Lisans ya da önlisans eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen öğrencileri yakından ilgilendiren AÖF sınavlarına (bahar dönemi) ilişkin heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bahar Dönemi ara sınavları olarak bilinen vize sınav tarihleri için gün sayan öğrenciler aynı zamanda sınavların online olup olmayacağını da sorguluyor. Bu bakımdan; AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 AÖF sınav tarihleri belli oldu!

AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan'da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.