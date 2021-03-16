Başakşehir “Kısa Komedi Oyunu Yazma Yarışması” düzenliyor

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Tiyatro Akademisi "Kısa Komedi Oyunu Yazma Yarışması" düzenliyor. "Sahnede komedi var" sloganıyla duyurulan yarışmanın jürisinde usta tiyatrocular da yer alıyor. Jüride, Zihni Göktay, Prof. Dr. Çetin Sarıkartal, Hasan Kaçan, Doç Dr. Zerrin Yanıkkaya, Cengiz Küçükayvaz, Caner Demir gibi isimler bulunuyor.

BİRİNCİYE 10 BİN LİRA VERİLECEK

Başakşehir Tiyatro Akademisi Kısa Komedi Oyunu Yazma Yarışması'nda birinci esere 10 bin lira, ikinci esere 7 bin 500 lira, üçüncü esere 5 bin lira ve üçüncü esere mansiyon 2 bin 500 lira verilecek. Yalnızca özgün eserlerin başvuru yapabileceği Başakşehir Tiyatro Akademisi Kısa Komedi Oyunu Yazma Yarışması başvuru formunu belediyenin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2021.