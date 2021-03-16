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Giriş Tarihi: 16.3.2021 09:01 Son Güncelleme: 16.3.2021 09:08

Buckingham Sarayı nerede, ne zaman yapıldı? Buckingham Sarayı kaç odalı?

Buckingham Sarayı nerede, ne zaman yapıldı? Buckingham Sarayı kaç odalı?

Dünyada bilinen saraylardan biri olan Buckingham Sarayı Birleşik Krallık hükümdarlarının yönetim merkezi olarak bilinmektedir. Buckingham Sarayı 1703 yılında yapılan Birleşik Krallığın en eski tarihi saraylarından biri olarak da bilinmektedir. Buckingham Sarayı nerede? Sorusu ülkemizde bulmacalara, yarışma programlarına konu olmuştur. Gotik tarzı ile inşa edilmiş bir saray olan Buckingham Sarayı’nın oda sayısı da merak konusu olmaktadır. Buckingham Sarayı kaç odalı? İşte bu saray hakkında bilinmeyenler…

Buckingham Sarayı Avrupa'nın en önemli yapılarından biri olup, yaklaşık olarak 300 yıllık bir geçmişe sahiptir. Hem müze hem resmi devlet dairelerini içerisinde barındıran bu saray aynı zamanda Buckingham Binası olarak da isimlendirilmiştir.

BUCKİNGHAM SARAYI NEREDE?

Buckingham Sarayı, Birleşik Krallık hükümdarlarının yönetim merkezidir. Buckingham Sarayı günümüzde hem saray hem müze olarak kullanılmaktadır. Buckingham Sarayı hangi ülkede? Sorusunun yanıtı; İngiltere'dir. Buckingham Sarayı İngiltere'nin Westminster Şehri'nde bulunmaktadır.

BUCKİNGHAM SARAYI NE ZAMAN YAPILDI?

Buckingham Sarayı tarihi 300 yıl öncesine dayanmaktadır. Buckingham Sarayı 150 yıl kadar özel mülk arazisinde yer almıştır. 1703'te Buckingham Evi olarak adlandırılan Westminster Dükü'nün konağı yer almaktaydı. 1763'te III. George tarafından Kraliçe Charlotte için alınan bina haline geldi. Daha sonra "Kraliçenin Evi" olarak adlandırılmaya başlandı. Bu saraya mimar elleri değerek, 19. yüzyıllarda John Nash ve Edward Blore gibi mimarlarca genişletildi. 1837'de Kraliçe Victoria'nın tahta çıkmasının ardından Londra'daki ikametgahı bu saray oldu. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında ise kraliyet ailesinin halkı selamladığı yer haline gelmiştir. II. Dünya Savaşı'ndaki Alman bombardımanından nasibini de almıştır.

BUCKİNGHAM SARAYI KAÇ ODALI?

Buckingham Sarayı konusunda merak edilen detaylardan biri kuşkusuz oda sayısıdır. Kraliyet ailelerini ağırladıkça oda sayısı artmıştır. Şu an sarayın toplam 775 odası bulunmaktadır. Sarayın içerisinde ayrıca mavi salon, yeşil salon ve beyaz salon bulunmaktadır. Kraliyet sembolleri olan pek çok tablo ve resim bulunmaktadır. Beyaz salon, kraliyet ailesinin resmi toplantılarının yaptığı yerdir. Mavi salon, Buckingham Sarayı mimari John'un yaptığı özel yerdir. Yeşil salon, kraliyet ailesinin resmi toplantılarını yaptığı yerdir.

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Buckingham Sarayı nerede, ne zaman yapıldı? Buckingham Sarayı kaç odalı?
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