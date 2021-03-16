Haydi Çocuklar! ‘’Aklınla 1000 Yaşa’’ başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak ilkokul ve ortaokullara yönelik faaliyet gösteren Bilgievleri, geçen yıl yaklaşık 17 bin öğrencinin katıldığı "Aklınla 1000 Yaşa" zekâ oyunları yarışmasının bu yıl 4.sünü düzenliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak yarışmaya Kocaeli'de eğitim gören dördüncü sınıf öğrencileri katılabilecek. Ödüllü zekâ oyunları yarışmasında, öğrencilerin zekâ oyunlarına ilgisinin artırılması hedefleniyor. Yarışmayla tablet, telefon, bilgisayar gibi teknolojik aletlerin tahrip ettiği çocukların zekâ oyunlarıyla alternatif bularak gelişimlerini olumlu yönde artırmaları amaçlanıyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Yarışmaya katılacak 4'üncü sınıf öğrencilerinin sorumlu öğretmenleri, yarışma tanıtım semineri için başvuruları aklinla1000yasa.kocaeli.bel.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. Link üzerindeki katılım formunun en geç 5 Nisan tarihine kadar doldurulması gerekiyor. Başvuruların, kayıtların ve eğitmenlere verilecek eğitim seminerinin ardından tüm katılımcılar tarafından yarışma hazırlıklarına başlanacak. Mayıs ayı içerisinde okullarda ön eleme heyecanı yaşanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmiş mekânlarda Mayıs ayında yarışmanın yarı finali, Haziran ayında ise final heyecanı ve ödül töreni heyecanı yaşanacak. Tüm yarışmalarda Covid-19 tedbirleri en üst seviyede uygulanacak.

SADECE DÖRDÜNCÜ SINIFLAR

Kocaeli genelindeki tüm resmi ve özel ilkokulların, 4'üncü sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya her öğrenci bireysel olarak katılacak. Her okul 4'üncü sınıf şube sayısının en fazla 10 katı kadar öğrenci ile yarışmaya katılabilecek. ''Aklınla 1000 Yaşa'' zekâ oyunları yarışmasında dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okullara ödül verilecek.

ÇEŞİTLİ HEDİYELER

Yarışmada başarı sağlayan öğrencilere gelişimlerini olumlu etkileyecek hediyeler verilecek. Buna göre yarışmada; birinci olan öğrenciye Dizüstü bilgisayar, ikinci olana tablet, üçüncü olana akıllı saat verilecek. Mansiyon ödülü ise (4. ve 10. arası) kodlanabilen drone olarak belirlendi. Ayrıca yarışmada öğretmenler ve okullar da unutulmadı. İlk 10'a öğrencisi giren öğretmenlere akıllı bileklik hediye edilecek. Ayrıca ilk 3'e giren okullara da masaüstü bilgisayar ve yazıcı armağan edilecek.

SON GÜN 5 NİSAN

Ödüllü zekâ oyunları yarışması için kayıtlar 5 Nisan tarihinde son bulacak. Kent genelinde hizmet veren dördüncü sınıf öğretmenleri aklinla1000yasa.kocaeli.bel.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Yarışma sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi Türkiye Zekâ Vakfı tarafından, Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması standartlarına göre yapılacak. Ayrıntılı bilgi yönerge kitapçığında katılımcılarla paylaşılacak.

ÖNEMLİ TARİHLER

15 Mart 2021 – 05 Nisan 2021 Yarışma başvurularının başlaması

05 Nisan 2021 – 12 Nisan 2021 Yarışma tanıtımı ve farkındalığı için çevrim içi öğretmen seminerlerinin yapılması

05 Nisan 2021 – 12 Nisan 2021 Çalışma Kitabının başvuru yapan eğitmenlere teslim edilmesi

17 Mayıs 2021 – 24 Mayıs 2021 Ön eleme sınavının PDF olarak okullara gönderilmesi

24 Mayıs 2021 – 30 Mayıs 2021 Ön eleme sınavında başarılı olan öğrencilerin isimlerinin aklinla1000yasa.kocaeli.bel.tr adresindeki forma sınıf öğretmenleri tarafından girilmesi

07 Haziran 2021 – 13 Haziran 2021 Belirlenen sınav merkezlerinde ya da Covid -19 Pandemisi koşullarına göre çevrim içi olarak yarışma final sınavının yapılması

19 Haziran 2021 – 20 Haziran 2021 Ödül Töreni

BUGÜNE KADAR 48 BİN 443 ÖĞRENCİ KATILIM SAĞLADI

Aklınla Bin Yaşa Zekâ Oyunları Yarışması, Kocaelili öğrenciler için bir gelenek haline gelmeye başladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan yarışmaya bugüne kadar 48 bin öğrenci katılım sağladı. Buna göre etkinliğe 2017-2018'de 14.864 öğrenci, 2018-2019'da 17.218 öğrenci ve 2019-2020'de 16.361 öğrenciyle toplamda 48.443 öğrenci katılım sağladı.