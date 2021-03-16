Heraldik Nedir, Neyi İnceler? Heraldik Biliminin Sağladığı Faydalar

Tarihe yardımcı pek çok bilim dalı bulunmaktadır. Bunlardan sadece bir tanesi de heraldiktir. İsmi çok duyulmamış olan ve ülkemizde çok az yerde eğitimi verilen heraldik, kısaca mühür bilimidir.

HERALDİK NEDİR?

Heraldik, eski zamanlardan günümüze kadar var olmuş olan topluluklarda kullanılan bayrak, mühür, arma ve unvanları incelemekle görevli, tarihe yardımcı bilim dallarından birisidir. Heraldik kelimesi her ne kadar dilimize mühür bilimi olarak çevrilmiş ise de, heraldik bilimi sadece mühürleri incelememektedir, yukarıda belirtildiği gibi inceleme alanı çok daha geniştir.

HERALDİK NEYİ İNCELER?

Yukarıda da belirtildiği üzere, heraldik bilimi, geçmişten günümüze var olmuş olan uygarlıkların kullandıkları unvan, bayrak, mühür ve armaları incelemekle görevlidir. Bu sayede de tarihe ışık tutmaktadır. Bir toplumun geçmişini aydınlatmada, o toplumun kullandığı bayraklar, unvanlar ve armalar oldukça önemlidir. Bu nedenle az bilinen heraldik bilimi, tarih açısından vazgeçilmezdir.

HERALDİK YAZILI DÖNEM Mİ?

Merak edilen sorulardan bir tanesi de heraldik biliminin yazılı döneme mi ait olduğudur. Bu sorunun cevabı ise evettir. Heraldik insanlık tarihindeki mühür ve armaları incelemekle görevlidir. Bu nedenle yazılı dönemin öncesini de ele alınamamaktadır. Zira tüm unvan, mühür ve armalar, yazının icadından sonra kullanılmaya başlanmıştır. Hatta heraldik biliminin en belirgin özelliği yazının icadından sonraki dönemi kapsamasıdır.

HERALDİK BİLİMİNİN SAĞLADIĞI FAYDALARI

Heraldik biliminin sağladığı faydalar özellikle tarih alanında kendisini göstermektedir. Peki heraldik tarihe nasıl yardımcı olur? Heraldik bilimi geçmişten günümüze var olmuş olan toplumların arma ve mühürlerini inceleyerek, toplumların yaşama şeklini, sosyal sınıflarını ve toplumlar arasındaki alışverişi ortaya koyarak tarih bilimine bu açılardan yardımcı olmaktadır. Bir toplumun ne şekilde yaşadığı, nerelere önem verdiği, hangi sınıflara ve bir nevi ödüllere sahip olduğunu öğrenmek isteyen tarih araştırmacısının gidebileceği yegane kapılardan birisi heraldik bilimi araştırmacısıdır.

Geçmiş uygarlıklarda mühür, kullanan kişinin imzası konumunda olduğundan başta ülkenin yöneticileri olmak üzere, din adamları ve yüksek rütbeli askerler ile ülkenin ileri gelen insanlarının her birinin ayrı mühürleri bulunmaktadır. Heraldik bilimi sayesinde bir belgenin altındaki mührün küme ait olduğu, gerçek olup olmadığı kolayla belirlenebilmektedir. Bu açıdan da tarih için oldukça önemlidir.