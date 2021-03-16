Midyat'ta uygulamalı ilk yardım eğitimi

Temel İlk Yardım Kursuna başvuran kişilere 15'erli gruplar halinde haftanın 3 günü ilk yadım müdahalesi ile ilgili teori ve pratik eğitim veriliyor. İlkyardım kursuna katılan kursiyerlerin, hastalık ve yaralanmalarda uygulanacak ilk yardım eğitimine sahip olmaları amaçlanıyor. Açılan toplam 18 saat süreli İlk Yardım Kursunda, Kurs Öğretmeni Kübra Şaşmaz tarafından kursiyerlere; İlk yardım ile ilgili temel kavramlar, yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında, kanamalarda, yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda, acil bakım gerektiren hastalıklarda, zehirlenmelerde, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda, vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım uygulaması, ayrıca hasta/yaralı taşıma tekniklerini uygulaması ile insan maketleri üzerinde suni teneffüs ve kalp masajının nasıl yapılacağı konularında uygulamalı ve sine vizyon gösterimi şeklinde eğitim veriliyor.

Yaşam boyu çeşitli nedenlerle hastalıklar veya yaralanmalarla karşılaşmanın kaçınılmaz olduğunu söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Şaşmaz, "Her ortamda farklı zamanlarda kaza ve hastalanma riski bulunmaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında, müdahalede bulunanların ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın devam ettirilmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamaktadır. İlkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı durumlar oluşturacağından ilkyardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilkyardım eğitimi almış olmaları son derece önemlidir. Bu nedenle hazırlanan kurs programında temel düzeyde ilkyardım eğitimi verilerek bireylerin bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır" diye konuştu.