Öğrenciler hünerlerini sergiledi

Beyoğlu'nda İstiklal Marşının kabulü, Mehmet Akif Ersoy'u ve Çanakkale Kahramanlarını Anma etkinlikleri kapsamında "100 Yıldır Yükselen Seda: İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy" konulu kompozisyon ve "Çanakkale Destan Yazanlar" konulu şiir yarışması düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmaların kazananları belli oldu. Ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilerin katıldığı yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Bilim Beyoğlu'nda düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı'nın yanı sıra çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.



YARIŞMALARIN BİRİNCİLERİ ESERLERİNİ SESLENDİRDİ



İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda; Çanakkalede Destan Yazanlar Yarışması'nın birincisi seçilen Tunahan Yılmaz, "Menzil Sekiz Metre Ölüm Muhakkak" isimli eserini okurken, 100 Yıldır Yükselen Seda: Mehmet Akif Ersoy Yarışması'nın birincisi seçilen Ömer Faruk Ürkmez ise "Türk'ün Sesi Mehmet Akif" isimli eserini okudu. Daha sonra ödül törenine geçilen programda, yarışmalarda birinci olan öğrencilere Laptap hediye edilirken, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ise Tablet hediye edildi.



15 OKULDAN 36 ESER KATILDI



'100 Yıldır Yükselen Seda: İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy' kompozisyon yarışmasına 5 okul 7 eser ile katılım sağlarken, 'Çanakkalede Destan Yazanlar şiir yarışmasına ise 10 okul 29 eserle katılım sağladı. Yarışmaların Jüriliğini ise Yazar Ayşa Rahşan Gürel ve Yazar Kısmet Türkoğlu ile Edebiyat Öğretmeni Nevin Yener ve Türkçe Öğretmeni Cemile Hava yaptı. Yarışmalarda derece alan öğrencilere ödül ve Katılım Belgesi takdim edilirken, öğrencileri yarışmaya hazırlayan öğretmenlerine ise teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi. Ayrıca yarışmalara eser gönderen tüm katılımcılara katılım belgesi verildi.



ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ



Çanakkale'de Destan Yazanlar Şiir Yarışmasında; Piripaşa Ortaokulu öğrencisi Tunahan Yırtmaz birinci, Güzelce İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Erva Reyhan Özden ikinci, Cihangir Münir Özkul Ortaokulu öğrencisi Ayşenaz Karasu ise üçüncü oldu. 100 Yıldır Yükselen Seda: Mehmet Akif Ersoy Yarışmasında ise; Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Ürkmez birinci, Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi öğrencisi Filiz Irmak Ustalar ikinci, Kabataş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Ela ise üçüncü oldu. Öğrencilere ödüllerini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı takdim etti.