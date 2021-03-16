ÖSYM sınav takvimi 2021 belli oldu | KPSS, MSÜ, YKS, ALES, YÖKDİL, DGS sınav başvuru tarihleri!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen KPSS, MSÜ, ALES, YKS, YÖKDİL, DGS gibi sınavların başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. 2021 yılı için ÖSYM sınav takvimini açıkladı. Sınavlara katılım gösterecek olan adaylar ise 2021 ÖSYM sınav takvimine ulaşmak istiyor. İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri hakkında bilgiler!

Merakla beklenen ÖSYM sınav takvimi 2021 geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Adaylar katılım gösterecekleri sınavlara yönelik başvuru tarihleri ve sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Bu bakımdan büyük önem taşıyan ÖSYM sınav takviminde pek çok sınavın başvuru tarihleri ile sınav tarihlerine ilişkin bilgiler yer alıyor.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021 BELLİ OLDU!

ÖSYM sınav takvimi 2021 şöyle;