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Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM sınav takvimi 2021 belli oldu | KPSS, MSÜ, YKS, ALES, YÖKDİL, DGS sınav başvuru tarihleri!
Giriş Tarihi: 16.3.2021 16:49 Son Güncelleme: 16.3.2021 16:50

2021 belli oldu | KPSS, MSÜ, YKS, ALES, YÖKDİL, DGS sınav başvuru tarihleri!

ÖSYM sınav takvimi 2021 | KPSS, MSÜ, YKS, ALES, YÖKDİL, DGS sınav başvuru tarihleri!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen KPSS, MSÜ, ALES, YKS, YÖKDİL, DGS gibi sınavların başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. 2021 yılı için ÖSYM sınav takvimini açıkladı. Sınavlara katılım gösterecek olan adaylar ise 2021 ÖSYM sınav takvimine ulaşmak istiyor. İşte ve başvuru tarihleri hakkında bilgiler!

Merakla beklenen 2021 geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Adaylar katılım gösterecekleri sınavlara yönelik başvuru tarihleri ve sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Bu bakımdan büyük önem taşıyan ÖSYM sınav takviminde pek çok sınavın başvuru tarihleri ile sınav tarihlerine ilişkin bilgiler yer alıyor.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021 BELLİ OLDU!

ÖSYM sınav takvimi 2021 şöyle;

ÖSYM sınav takvimi 2021 | KPSS, MSÜ, YKS, ALES, YÖKDİL, DGS sınav başvuru tarihleri!

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/1

SINAV: 02.05.2021

BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/2

SINAV: 19.09.2021

BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/3

SINAV: 21.11.2021

BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/1

SINAV: 28.03.2021

BAŞVURU: 05.02.2021-15.02.2021

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/2

SINAV: 29.08.2021

BAŞVURU: 02.07.2021-12.07.2021

ÖSYM sınav takvimi 2021 | KPSS, MSÜ, YKS, ALES, YÖKDİL, DGS sınav başvuru tarihleri!

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

SINAV: 01.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

SINAV: 07.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

SINAV: 08.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 15.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021

ÖSYM sınav takvimi 2021 | KPSS, MSÜ, YKS, ALES, YÖKDİL, DGS sınav başvuru tarihleri!

DGS

Dikey Geçiş Sınavı

2021-DGS

SINAV: 11.07.2021

BAŞVURU: 21.05.2021-31.05.2021

TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-TUS 1. Dönem

SINAV: 21.03.2021

BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021

TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-TUS 2. Dönem

SINAV: 05.09.2021

BAŞVURU: 13.07.2021- 29.07.2021

ÖSYM sınav takvimi 2021 | KPSS, MSÜ, YKS, ALES, YÖKDİL, DGS sınav başvuru tarihleri!

YDS

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2021-YDS/1

SINAV: 18.04.2021

BAŞVURU: 25.02.2021-08.03.2021

YDS

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2021-YDS/2

SINAV: 10.10.2021

BAŞVURU: 20.08.2021-31.08.2021

MSÜ

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı

2021-MSÜ

SINAV: 04.04.2021

BAŞVURU: 27.01.2021-23.02.2021

ÖSYM sınav takvimi 2021 | KPSS, MSÜ, YKS, ALES, YÖKDİL, DGS sınav başvuru tarihleri!

DİB-MBSTS

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

2021-DİB-MBSTS

SINAV: 10.04.2021

BAŞVURU: 24.02.2021-04.03.2021

YDUS

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-YDUS

SINAV: 19.12.2021

BAŞVURU: 01.10.2021-11.10.2021

DUS

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-DUS

SINAV: 03.10.2021

BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021

ÖSYM sınav takvimi 2021 | KPSS, MSÜ, YKS, ALES, YÖKDİL, DGS sınav başvuru tarihleri!

MEB-EKYS

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı

2021-MEB-EKYS

SINAV: 14.03.2021

BAŞVURU: 05.02.2021-11.02.2021

STS Tıp Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem

SINAV: 21.03.2021

BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021

STS Tıp Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem

SINAV: 05.09.2021

BAŞVURU: 13.07.2021-29.07.2021

ÖSYM sınav takvimi 2021 | KPSS, MSÜ, YKS, ALES, YÖKDİL, DGS sınav başvuru tarihleri!

STS Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2021-STS Eczacılık

SINAV: 26.09.2021

BAŞVURU: 10.08.2021- 18.08.2021

STS Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2021-STS Diş Hekimliği

SINAV: 03.10.2021

BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021

YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021-YKS 1. Oturum (TYT)

SINAV: 26.06.2021

BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021-YKS 2. Oturum (AYT)

SINAV: 27.06.2021

BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021-YKS 3. Oturum (YDT)

SINAV: 27.06.2021

BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

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ÖSYM sınav takvimi 2021 belli oldu | KPSS, MSÜ, YKS, ALES, YÖKDİL, DGS sınav başvuru tarihleri!
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