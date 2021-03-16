ÖSYM sınav takvimi 2021 belli oldu | KPSS, MSÜ, YKS, ALES, YÖKDİL, DGS sınav başvuru tarihleri!

Merakla beklenen ÖSYM sınav takvimi 2021 geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Adaylar katılım gösterecekleri sınavlara yönelik başvuru tarihleri ve sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Bu bakımdan büyük önem taşıyan ÖSYM sınav takviminde pek çok sınavın başvuru tarihleri ile sınav tarihlerine ilişkin bilgiler yer alıyor.
ÖSYM sınav takvimi 2021 şöyle;
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/1
SINAV: 02.05.2021
BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/2
SINAV: 19.09.2021
BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/3
SINAV: 21.11.2021
BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021
YÖKDİL
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2021-YÖKDİL/1
SINAV: 28.03.2021
BAŞVURU: 05.02.2021-15.02.2021
YÖKDİL
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2021-YÖKDİL/2
SINAV: 29.08.2021
BAŞVURU: 02.07.2021-12.07.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
SINAV: 01.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN
SINAV: 07.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN
SINAV: 08.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
SINAV: 15.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021
DGS
Dikey Geçiş Sınavı
2021-DGS
SINAV: 11.07.2021
BAŞVURU: 21.05.2021-31.05.2021
TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-TUS 1. Dönem
SINAV: 21.03.2021
BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021
TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-TUS 2. Dönem
SINAV: 05.09.2021
BAŞVURU: 13.07.2021- 29.07.2021
YDS
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2021-YDS/1
SINAV: 18.04.2021
BAŞVURU: 25.02.2021-08.03.2021
YDS
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2021-YDS/2
SINAV: 10.10.2021
BAŞVURU: 20.08.2021-31.08.2021
MSÜ
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
2021-MSÜ
SINAV: 04.04.2021
BAŞVURU: 27.01.2021-23.02.2021
DİB-MBSTS
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
2021-DİB-MBSTS
SINAV: 10.04.2021
BAŞVURU: 24.02.2021-04.03.2021
YDUS
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-YDUS
SINAV: 19.12.2021
BAŞVURU: 01.10.2021-11.10.2021
DUS
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-DUS
SINAV: 03.10.2021
BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021
MEB-EKYS
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı
2021-MEB-EKYS
SINAV: 14.03.2021
BAŞVURU: 05.02.2021-11.02.2021
STS Tıp Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem
SINAV: 21.03.2021
BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021
STS Tıp Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem
SINAV: 05.09.2021
BAŞVURU: 13.07.2021-29.07.2021
STS Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2021-STS Eczacılık
SINAV: 26.09.2021
BAŞVURU: 10.08.2021- 18.08.2021
STS Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2021-STS Diş Hekimliği
SINAV: 03.10.2021
BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021
YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2021-YKS 1. Oturum (TYT)
SINAV: 26.06.2021
BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021
YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2021-YKS 2. Oturum (AYT)
SINAV: 27.06.2021
BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021
YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2021-YKS 3. Oturum (YDT)
SINAV: 27.06.2021
BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021