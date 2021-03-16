Paleografya Nedir, Neyi İnceler? Paleografyanın Tarih Bilimine Katkıları

Geçmişte yaşamış olan toplulukların iç yüzünü öğrenmekte tarihe yardımcı olan paleografya, tarihsel süreç boyunca varlığını korumayı başarmıştır. Paleografya sayesinde, bugünlerde eski yazıtlar üzerinde nelerin yazdığını öğrenebiliyor ve geçmişi daha iyi anlayabiliyoruz.

PALEOGRAFYA NEDİR?

Herkesin hayatında en az bir kere duyduğu bir terim olan paleografya nedir mi? Paleografya, tarihe yardımcı bilim dallarının başında gelen, tarihte var olmuş olan eski yazıları incelemekle sorumlu bilim dalına verilen isimdir. Paleografya ismini, yunanca eski yazı anlamına gelen 'Pasaios graphe' kelimesinden almıştır. Paleografya, tarih boyunca kullanılmış eski yazıları inceleyerek, çözmeyi hedeflemektedir. Bu açıdan da tarihe yardımcı bilim dallarından biridir.

PALEOGRAFYA NEYİ İNCELER?

Paleografya dalı, geçmişten günümüze var olmuş eski yazıları incelemektedir. Bu açıdan da oldukça önemli bir tarihe yardımcı daldır. Zira tarihte bir toplulukta yaşanmış olayların iç yüzünü, yapılan antlaşmaları, elde edilen metinlerin anlamlarını çözmek için öncelikle o topluluğun dilini anlamak gerekmektedir.

Paleografya gerek taş tabletler üzerinde, gerek duvar yazıları üzerinde, gerekse parşömenler üzerinde yer alan yazıları deşifre ederek, bizlerin anlayabileceği bir dile çevirerek, tarihe bir ışık tutmaktadır. Bu açıdan da insanlık tarihi açısından çok önemli bir bilim dalı olup, insan hayatı ile oldukça içli dışlıdır. İşte paleografya neyi inceler sorusunun cevabı bu şekilde verilebilmektedir.

PALEOGRAFYANIN İLK ÇALIŞMALARI NEREDE BAŞLAR?

Paleografya biliminin tarihi oldukça eski bir zamana dayanmaktadır. Paleografyanın ilk çalışmaları nerede başlar sorusunun yanıtına hiç kimse şaşırmayacaktır. Zira çoğu şeyin olduğu gibi, paleografyanın da ilk çalışmaları Mezopotamya'da başlamıştır. Bilinen ilk paleografili 1700'lü yıllarda kurulduğu tahmin edilen Yunan paleografilisidir. Bunu ise ilerleyen yıllarda Latin paleografisi takip etmiştir.

PALEOGRAFYANIN TARİH BİLİMİNE KATKILARI&NBSP;

Paleografya, eski yazıların deşifresini sağlayarak tarihe çok önemli katkılarda bulunmaktadır. Zira eski yazıların çözülmesi, geçmişte var olmuş topluluklar hakkında birçok kanıya varılmasına yardımcı olmaktadır. Paleografyanın tarih bilimine katkıları saymakla bitmemektedir. Lakin birkaç adet örnekle bu katkılar izah edilmeye çalışılacaktır. Örneğin palografya bilimi sayesinde Uygur ve Orhun Abideleri incelenebilmiş, harabelerin üzerinde ne yazdığı sorusunun cevabı alınabilmiştir. Başka bir örnek ise M.Ö. 1226 yılında meydana gelmiş olan Mısır ile Hitit savaşının neticesinde imzalanan Kadeş Antlaşması'nın içeriğinin öğrenilebilmesi tamamı ile paleografya bilimi sayesinde gerçekleşebilmiştir. Görüleceği üzere, paleografaya bilimi olmasa, tarihte birçok konunun içeriği boş kalacak, anlam kazanamayacaktır. Zira eski dillerde ne yazıldığını ve metinlerin anlaşılabilmesini sağlayan dal paleografyadır.