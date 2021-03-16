Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa'nın Kapılarını Açtı. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Akreditasyonu aldı. Avrupa Birliği Projelerinde öncelik elde ederek Şanlıurfalı gençler ve eğitimcilere Avrupa Birliğinin kapılarını açmış oldu.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İsmail YAPICIER'in eğitimde her daim yenilikçi ve aktif bir anlayışın hakim olması gerektiğini belirtmesiyle Şanlıurfa'da proje bazlı çalışmaların meyve vermeye başladığını ve bu hususta yapılan çalışmalara her geçen gün yenisinin eklendiğini görmeye devam ediyoruz.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün okul eğitimi alanında başvurusunu yaptığı akreditasyon, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Kabul edilmiş olup müdürlüğümüz akredite bir kurum olarak 5 yıl boyunca Erasmus programına düzenli olarak katılım sağlayabilme hakkı kazanmıştır.

Akredite bir kurum olarak müdürlüğümüzün liderliğinde oluşturulacak projelerden ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden her yıl en az 80 okul faydalanacaktır. Akreditasyon süresi boyunca yaklaşık olarak 400 okulun bu ortaklıklardan faydalanması planlanmaktadır. Bu okullarımızın yaklaşık 60000 öğrencisi bulunmaktadır. 5 yıllık süre boyunca yapılacak projeler ile 3000 öğrenci ve 1000 öğretmen Avrupa hareketliliği yapması planlanmaktadır. Ayrıca ilimizde bulunan toplam 89 meslek lisesi ile projelerimizden yaklaşık 35000 öğrenci faydalanacak, bu süre boyunca yaklaşık 1500 öğrencimiz Avrupa'da staj imkânı elde edecek ve yaklaşık 500 öğretmenimiz Avrupa'da kurs görme imkânı elde edecektir.