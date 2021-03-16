MEB ile 20 bin Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2021 Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atama takvimi yayınlanırken Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu başladı. Okullarda eğitimci olarak çalışmak isteyen binlerce öğretmen adayı için öğretmen atamalarına ilişkin kılavuzda kontenjanlar, puanlar, başvuru tarihleri yer alırken sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvurular ne zaman sona erecek gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. MEB 20 bin atanacak öğretmen kadrosu için müjdeli haberi duyurmuş 26 Mart’ta ön başvuruların sona ereceğini belirtmişti. Böylelikle ilkatama sitesi üzerinden başvurular devam ediyor. İşte 2021 Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ve tüm detayları!

Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu ile ilgili son gelişmeler milyonların gündemine geliyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atamalarına ilişkin kılavuz yayımlanırken Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir gibi sorulara yanıt aranmaya başlanmıştı. Farklı kadrolarda tam 20 bin öğretmenin ataması için gözler başvuru tarihlerine çevrilirken son başvuru gününün 26 Mart 2021 olduğu duyuruldu. Buna göre; Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte öğretmen atama başvurusu 2021!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu ile ilgili süreç devam ediyor. Son olarak MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınmaya başlandığı duyurulurken öğretmen atamalarına ilişkin detaylar şöyle;