Tekfur Sarayı nerede, ne zaman yapıldı? Tekfur Sarayı tarihi, mimarı ve müzesi hakkında bilgiler

Tekfur Sarayı dikdörtgen bir plan şemasına sahip olup, 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Yapı malzemesi olarak taş ve tuğlanın kullanıldığı sarayda, zemin döşemelerinde yer yer ahşap malzemelerde görülmektedir. Bizans İmparatorluğu döneminde bu saray komutanların sığınak noktası olmuştur.

TEKFUR SARAYI NEREDE?

Tekfur Sarayı İstanbul'da bulunmaktadır. Bizans İmparatorluk Sarayı kompleksinden günümüze kalan tek saray olarak bilinir. İstanbul'da, Fatih İlçesi sınırları içerisinde kalan Edirnekapı semtinde; kara surlarına bitişik olarak inşa edilmiştir. Konum olarak Edirnekapı ve Eğrikapı arasında kalan kalın duvarlı saray "Tekfur Sarayı" olarak adlandırılmaktadır.

TEKFUR SARAYI NE ZAMAN YAPILDI?

Tekfur Sarayı tarihine bakacak olursak 10. Yüzyıla kadar dayandığı düşünülmektedir. Tekfur Sarayı veya Porfiroğenitus Sarayı olarak bilinen bu yer Bizans mimarisinin görece bozulmamış örneklerinden biridir. İstanbul'da Fatih ilçesi sınırları içerisinde, Edirnekapı semtinde bulunan Tekfur Sarayı 13. yüzyılın sonlarında veya 14. yüzyılın başlarında, Blaherne saray kompleksinin bir parçası olarak inşa edilmiştir. 10.-14. yüzyıl arasında yapılmış olduğu da tahmin edilmektedir.

TEKFUR SARAYI'NI KİM YAPTI?

Türk kültür tarihinde "imparatorluk evi" ismiyle de bilinen Tekfur Sarayı, köklü bir geçmişe sahiptir. Bizans imparatorlarının 12. yüzyıldan itibaren sürekli kullandıkları bu saray kim tarafından, ne zaman yapıldığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Yapının 16. yüzyılda Avrupalılar tarafından Konstantin Sarayı daha sonra ise Porfirogenetos Sarayı şeklinde isimlendirildiği bilinmektedir.

TEKFUR SARAYI MİMARI

Orta Bizans döneminde Eski Theodosius Suru'nun kuzey ucunda, keskin bir sur burcu ile yapılan dikdörtgen kalın kule arasında, iç duvar ile dış duvar üzeninde inşa edilen bir saray olarak tarihe geçmiştir. Saray dikdörtgen bir plan şemasına sahip olup, avlulu bir yapıya sahiptir. Sütunlu kemerlerle avluya açılan zemin kat vardır. Bu zemin katın üzerinde iki kat daha yapılmıştır. Katların birbirinden ahşap döşemeler ile ayrıldığı düşünülmektedir. Sarayın 2. katı surlarının üzerinden görülebildiğini de söyleyebiliriz. Servis elemanlarının kullandığı kat zemin ve 2. kat, imparatorların ise orta katta kaldığı düşünülmektedir.

TEKFUR SARAYI MÜZESİ

Tekfur Sarayı günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. İstanbul'da olan Tekfur Sarayı müzesi pazartesi günleri kapalı, diğer günler 09.00 - 17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Müze girişi ücretsizdir.