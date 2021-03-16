Vaka görülen lisede eğitime ara!

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı 1 No'lu Bostancı Mahallesi'ndeki Trabzon Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bazı öğrencilerde Covid-19 belirtileri görüldü. Bunun üzerine İlçe hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan karar ile eğitime ara verildi. Liseye ait öğrencilerin kaldığı pansiyon ise karantinaya alındı.

Konuyla ilgili Ortahisar Kaymakamlığı'dan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararıyla okulda yüz yüz eğitim durdurularak sınavlara da ikinci bir emre kadar ara verildiği duyuruldu.