ÖSYM ile 2021 YDS/1 geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular nasıl yapılır? YDS geç başvuru günü bugün!

ÖSYM tarafından 2021 YDS/1 geç başvuru tarihi bugün olarak açıklandı. Sınav başvurusunu yapmamış adaylar geç başvuru gününde başvurusunu tamamlayabilecekler. 18 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı başvuruları 25 Şubat tarihinde başlamıştı. Buna göre; ÖSYM ile 2021 YDS/1 geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular nasıl yapılır? YDS geç başvuruları hakkında bilgiler!

YDS/1 GEÇ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN BUGÜN!

18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) başvuruları 25 Şubat'ta başladı.

2021-YDS/1 sınavına katılmaz isteyen adaylar, başvurularını 25 Şubat – 08 Mart 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2021-YDS/1 Geç başvuru günü: 16 Mart 2021