Bilgievleri’nin kadınları çevrimiçi satrançta buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgievleri'nde eğitim gören kız çocukları ve annelerine yönelik çevrim içi satranç turnuvası düzenledi. Anneler arasında iletişimi güçlendirmek ve özelde anneler için farkındalık oluşturmak için yapılan turnuvada tatlı bir rekabet yaşandı.

ÇEVRİM İÇİ TURNUVA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle evlerden yapılan çevrimiçi satranç turnuvalarına toplam 99 kişi katıldı. Katılımcıların çok kaliteli ve öğretici maçlarla mücadele ettiği turnuvada kadınlarda 259 maç, 14 yaş kız çocukta 96 maç, 10 yaş kız çocukta 100 maç olmak üzere toplamda 455 maç oynanırken; katılımcılar kadınlarda 9378 hamle, 14 yaş kız çocukta 3563 hamle, 10 yaş kız çocukta 4412 hamle yaparak toplamda 17.353 hamle ile turnuvayı tamamladı. Çevrim içi platformda oynanan satranç turnuvasında kız çocuklar ve anneleri ter döktü.

ÜÇ KATEGORİDE 99 SPORCU YARIŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen Bilgievleri Kadınlar Satranç Turnuvası'nda 10 yaş ve altı 22 sporcu, 14 yaş ve altı 23 sporcu, kadınlar 54 sporcu olmak üzere toplam 99 katılımcı kıyasıya mücadele etti. Kadınlara özel satranç turnuvasında kadınlarda birincilikleri Pınar Erkoca (Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa) ve Fethiye Beker (Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa) paylaşırken Emine Ceydanur Güneş (Körfez Fatih Sultan Mehmet) ve Arzu Turan (Karamürsel Alp) üçüncülükleri paylaştı.

TURNUVA HEYECANI YAŞADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bilgievlerinde öğrencilerin yıl içinde öğrendikleri satranç eğitimini annelerine de aşılamak ve sevdirmek amacıyla düzenlenen turnuvada kız öğrencileri ve anneleri turnuva heyecanı yaşadı. 10 yaş ve altı kategorisinde birinci Elif Sena Orha (Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa), ikinci Elanur Sargın (Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa) ve üçüncü de Sena Sekmez (İzmit Gazi Akça Koca) oldu. 14 yaş kategorisinde ise birinci Elif Sena Karaaslan (Derince Ertuğrul Gazi), ikinci Aliye Şevval Vural (Gebze Hüma Hatun) ve üçüncü de Melisa Yıldırım (Gebze Hüma Hatun) oldu. Turnuva sonunda her kategoride ilk üç sırayı alan sporculara kitap hediye edildi.

DERECEYE GİRENLER VE SONUÇLAR

10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ

1. Elif Sena Orha (Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa)

2. Elanur Sargın (Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa)

3. Sena Sekmez (İzmit Gazi Akça Koca)

14 YAŞ KATEGORİSİ

1. Elif Sena Karaaslan (Derince Ertuğrul Gazi)

2. Aliye Şevval Vural (Gebze Hüma Hatun)

3. Melisa Yıldırım (Gebze Hüma Hatun)

AÇIK KADINLAR KATEGORİSİ

1. Pınar Erkoca (Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa)

1. Fethiye Beker (Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa)

3. Emine Ceydanur Güneş (Körfez Fatih Sultan Mehmet)

3. Arzu Turan (Karamürsel Alp