'Değer üreten Dünya Üniversitelerinden biri olmayı hedefliyoruz'

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Üniversitenin farklı akademik birimlerinde eğitim alan uluslar arası öğrenciler arasında tanışma sağlamak, kaynaşma ve yakınlığı artırmak amacıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin farklı akademik birimlerinde eğitim alan uluslararası öğrenciler arasında tanışma sağlamak, kaynaşma ve yakınlığı artırmak amacıyla merkez kampüs personel yemekhanesinde kahvaltı organize edildi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrenciler ile düzenlenen kahvaltıda buluştu.

Kahvaltı programında konuşan Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Murat İnce; "Dünyanın dört bir tarafından üniversitemizde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz, eğitimde kültürel mozaiğinin gelişmesinde aktif rol almaktalar. Eğitim hayatları sürecince Zonguldak'ın ve ülkemizin kültürel mirasını tanıyacak olan öğrencilerimiz ülkelerine döndüklerinde birer 'kültür elçisi' olarak döneceklerdir. Birlikte nitelikli bir eğitim sürecinin yanında güzel anıları da çoğaltmayı temenni ediyoruz. Etkinlik sebebiyle, başta Rektörümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BEÜ OLARAK DÜNLANIN FARKLI RENKLERİNİ, COĞRAFYALARINI VE KÜLTÜRLERİNİ TEMSİL EDİYORUZ"

Programda konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Çufalı; dünyanın dört bir noktasından öğrencinin üniversitemizde eğitim gördüğünü, her geçen yıl artan uluslararası öğrenci sayısıyla, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin uluslararası öğrenci yelpazesini genişlettiğini ifade ederek, dünyanın farklı renklerini, coğrafyalarını ve kültürlerini temsil ettiklerini vurguladı.

Rektör Çufalı, öğrencilerle ulaşım, barınma ve kütüphane kullanımı başta olmak üzere üniversiteye ve şehrimize adaptasyon, eğitim-öğretim faaliyetleri konusunda istişarede bulundu. Kahvaltı etkinliğinde öğrencilerin taleplerini ve önerilerini tek tek dinleyen Rektörümüz, problemlerin çözüm yolları ile ilgili bilgiler aktardı.

Üniversitenin dünya genelinde tercih edilebilirliğinin haklı gururunu ve memnuniyetini yaşadıklarının altını çizen Rektör Çufalı, öğrencilerin başta barınma, ulaşım, sağlık ve beslenme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmeleri, üniversitemiz ve şehrimizle sağlıklı ve etkileşimli bir iletişim ortamının da oluşmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

"DEĞER ÜRETEN DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi mensubu her bir uluslararası ülkemizin gönüllü birer kültür elçisi olarak gördüklerini sözlerine ekleyen Rektör Çufalı, "Üniversite olarak, verdiğimiz nitelikli ve kaliteli eğitim sonrasında öğrencilerin üniversitemizden, şehrimizden ve ülkemizden memnun bir şekilde ayrılmalarını, değer üreten dünya üniversitelerinden biri olmayı hedefliyoruz. Mezun olup ülkelerine dönen öğrencilerimiz dünya ortak kültürünün de oluşmasına vesile oluyor. Bu bağlamda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, dünyaya açılmaya, dünya kültür mozaiğinin önemli bir parçası olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Uluslararası öğrencilerin BEÜ Rektörü ile yüz yüze gelip sorunlarını aktarma, imkânı bulduğu kahvaltı etkinliği çekilen hatıra fotoğrafları ve öğrencilerin Rektör Çufalı'ya hediye takdimi ile sona erdi.